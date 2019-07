La storia di Ettore che ha “aggiustato” il midollo del fratellino Amedeo

“Il 3 luglio di un anno fa ero preoccupata ma felice. Nostro figlio stava salvando il suo fratellino, e questo per noi era bellissimo”.

E’ solo possibile immaginare il coraggio dimostrato da Emanuela con il marito Stefano, insieme ai protagonisti di questa storia, i piccoli Amedeo, di un anno e mezzo, e Ettore, poco più di 3 anni. Proprio domani, 3 luglio, Amedeo festeggerà il primo anno dal trapianto di midollo, ricevuto dal fratellino. Una vera e propria seconda nascita che i genitori, insieme a tutta la comunità della parrocchia di San Corrado di Piacenza, celebreranno con una veglia di preghiera, dalle 20 e 45, per essere vicini alle famiglie e ai bambini che hanno combattuto e stanno ancora lottando con la malattia.

Quella che Amedeo ha vinto si chiama neutropenia congenita grave. “E’ una patologia del sangue, non diagnosticabile prima della nascita. Amedeo – racconta la mamma Emanuela – a un solo mese di vita era sempre ammalato: bronchiti, otiti, febbre alta. Una situazione non normale. Il nostro medico, il pediatra Giuseppe Gregori, ha deciso di fare degli accertamenti. Quando è arrivata la diagnosi, l’ospedale di Piacenza ci ha indirizzato al centro di oncoematologia pediatrica di Pavia”.

“Mi sono sentita crollare il mondo addosso, prima andava tutto bene e poi, entrare in un reparto come quello, che tratta casi molto gravi, è stato difficile – spiega -, perché realizzi il perché tuo figlio si trova lì e il perché gli altri bambini si trovano lì”.

Dalla disperazione la famiglia di Piacenza riesce a trovare una speranza a cui aggrapparsi. “L’unica terapia possibile per Amedeo era appunto quella di un trapianto di midollo osseo, da ricevere da un donatore, trascorrendo mesi in attesa, o da un familiare il più vicino possibile, come un fratello. Anche in questo caso però non è detto che ci sia compatibilità: la media è di un fratello su 4. Per fortuna Ettore era compatibile al 100 per 100”.

Prima del trapianto, però, Amedeo ha dovuto essere sottoposto a una chemioterapia aggressiva, mieloablativa, in grado di distruggere il midollo malato, per poter ricevere quello sano di Ettore. Tutto questo nei suoi primi sei mesi di vita. “L’intervento non poteva essere eseguito prima che Amedeo raggiungesse un certo peso – spiega ancora -. Abbiamo ricevuto il via libera quando Amedeo aveva 7 mesi. Ettore aveva 2 anni”.

Così, il 3 luglio 2018, i due fratellini entrano in sala operatoria. Impossibile riuscire ad immaginare quel momento, per una mamma. “Ero preoccupata – ammette – ma felice. Nostro figlio stava salvando l’altro nostro figlio, e questo era bellissimo. Avevo poi la certezza di essere seguita in un centro di eccellenza, come quello di Pavia. Ettore è orgoglioso di quanto ha fatto, dice di aver aggiustato il midollo di suo fratello, e che quella che si terrà in San Corrado sarà una gran festa”.

Ettore è uscito dall’ospedale dopo 2 giorni, per Amedeo l’iter di ripresa è stato più complesso ma ora è in ripresa completa. Per il momento “conduce una vita riservata, ma abbastanza normale” dice la mamma. “Senza la possibilità del trapianto in breve tempo, questa patologia, che è molto rara, lo avrebbe reso esposto a infezioni di ogni tipo, perché compromette le difese immunitarie dell’organismo. Amedeo avrebbe dovuto restare isolato da tutto e da tutti fino all’individuazione di un donatore – racconta Emanuela -. In tutta Italia abbiamo incontrato solo altri 2 bambini affetti da neutropenia congenita grave. Uno di loro è già stato sottoposto a trapianto, come Amedeo, l’altra bimba invece sta ancora aspettando”.

“Quando si è diffusa la notizia della malattia di nostro figlio, in parrocchia è stata subito organizzata una veglia di preghiera. Quella che si terrà mercoledì 3 luglio in San Corrado sarà una Veglia per la Vita, per essere vicini ai bimbi e alle loro famiglie che ancora stanno combattendo con la malattia”.