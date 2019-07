Lavori Enel alla Cabina primaria di Losso “Migliora il servizio per l’Alta Valtrebbia”

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico in provincia di Piacenza: mercoledì 24 e giovedì 25 luglio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in diverse frazioni dei comuni di Ottone e di Zerba per lavori straordinari riguardanti il potenziamento della Cabina Primaria di Losso, importante punto di snodo delle linee di Media Tensione di tutta l’Alta Valtrebbia e della Val Boreca.

“I lavori – riferisce Enel -, necessari e improrogabili, sono finalizzati a migliorare la qualità del servizio per i cittadini, nell’ottica di prevenzione di eventuali guasti determinati da eventi atmosferici di forte impatto sulla rete elettrica”.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 24 luglio, dalle ore 12:30 alle ore 17 e giovedì 25 luglio dalle ore 8.30 alle ore 13. Data l’estensione delle frazioni interessate ai lavori, i tecnici di E- Distribuzione hanno fornito comunicazione ad hoc alle amministrazioni comunali di Ottone e di Zerba. I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda “di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori” e “di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche”.

Di seguito il piano dei lavori:

– Mercoledì 24 luglio, comune di Ottone (interruzione dalle ore 12.30 alle ore17): Località LOSSO, CASE FRASSI, S.MARIA, PIGERASCA, TRASCHIO, VALSIGIARA DI SOPRA, VALSIGIARA DI SOTTO, CADATO, PONTE DI LOVAIA, MONFAGIANO, OTTONE SOPRANO, PALARETO, SEMENSI, LA CA’, S.BARTOLOMEO, SGAMBARA, LAGHIZZOLO, POZZA DU MARIN.

– Giovedì 25 luglio, comune di Zerba (interruzione dalle ore 8.30 alle ore 17): Località CERRETO, VILLA FONTANA, DIGA BORECA, ZERBA CAPOLUOGO, VESIMO E VETTA LESIMA e Comune di Ottone: Località TARTAGO, BELNOME, ARTANA, PIZZONERO, BOGLI, SUZZI.