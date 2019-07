Lega Giovani: “Orgoglio e soddisfazione per l’elezione di Garilli”

Di seguito l’intervento della Lega Giovani provinciale dopo l’elezione a Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza di Davide Garilli.

“Esprimiamo grande orgoglio e soddisfazione per l’elezione di Davide Garilli ad una delle cariche più prestigiose della politica piacentina. Tutti insieme gli auguriamo buon lavoro, consci della sua capacità e senso di responsabilità che ha già dimostrato negli anni in cui era coordinatore del nostro gruppo”. ”

Desideriamo ringraziare – prosegue la nota – anche il Sindaco Patrizia Barbieri e le forze di maggioranza che hanno sostenuto la candidatura. Ci piace sottolineare inoltre che la Lega provinciale di Piacenza ha più volte sostenuto negli anni e dato spazio a tanti nostri iscritti, dimostrando concreta fiducia verso i giovani, cosa ben rara in politica. Constatiamo infatti, con estrema soddisfazione, che il nostro movimento giovanile vanta tra le più giovani figure mai elette nella storia del Capoluogo: come Consigliere Marvin Di Corcia (anno 1996), come Assessore Luca Zandonella (1988) e come Presidente del Consiglio il neoeletto Davide Garilli (1995). Consci delle grandi responsabilità, garantiamo massimo impegno e trasparenza verso i piacentini”.

Nella foto Garilli e Zandonella ai tempi dei Giovani Padani