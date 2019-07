Legambiente, al via le passeggiate ecologiche per ripulire la città

Il Circolo Emilio Politi Legambiente Piacenza informa che nei prossimi giovedì di luglio, a partire da giovedì 11 sino al 25, verranno effettuate delle “passeggiate ecologiche” per raccogliere rifiuti.

“Ultimamente Legambiente Piacenza viene contattata da numerosi cittadini che ci segnalano diverse situazioni di degrado degli spazi urbani, che richiedono attenzioni e azioni da parte di una cittadinanza attiva a cui la nostra Associazione da sempre dà supporto” – commentano dall’associazione- . La sensibilità dei cittadini per una città pulita ed accogliente sta aumentando, ed è per questo che le segnalazioni sono sempre più numerose e sempre meno tollerati i comportamenti di chi ancora considera il suolo pubblico come una pattumiera a cielo aperto. Grazie al contributo dei ragazzi del Servizio Civile e alcuni volontari del Circolo, che metteranno a disposizione della cittadinanza il loro tempo – aggiunge Legambiente -, ripuliremo le zone della città che ci sono state segnalate”.

“L’invito a partecipare è aperto a tutti i cittadini che vorranno dare il loro contributo per una causa più che giusta e necessaria e rendere in questo modo la nostra città più bella” – conclude Legambiente.

DATE E LUOGHI DELLE “PASSEGGIATE ECOLOGICHE”

Giovedì 11: Giardini di via Gambara/Samorè ore 18:30-19:30, ritrovo giardini di via Samorè

Giovedì 18: Biblioteca di Strada (Giardini di via Serravalle Libarna) ore 9:00-11:00, ritrovo davanti alla biblioteca

Giovedì 25: Pubblico Passeggio ore 9:00-11:00, ritrovo incrocio via GIordani

I partecipanti sono invitati a portarsi dietro dei guanti

CONTATTI

Mail: legambientepc@gmail.com

Facebook: Legambiente Circolo di Piacenza

Instagram: legambientepiacenza

Telefono: 0523 332666 (dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì)