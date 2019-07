Legambiente, per tutto luglio banchetti informativi in via XX settembre

Da mercoledì 3 al 31 luglio Legambiente Piacenza sarà presente in via XX Settembre con presidi informativi.

“I due banchetti informativi/divulgativi che abbiamo allestito nel mese di giugno in via XX Settembre hanno suscitato interesse e curiosità – spiega l’associazione -, soprattutto grazie al rigoglioso assortimento di piante che abbiamo coltivato con cura e dato ai cittadini come piccolo contributo simbolico all’aumento del verde in città. Per questo abbiamo intenzione di riproporre la nostra semplice presenza verde per le vie dello shopping nei prossimi mercoledì di luglio, a partire da mercoledì 3 sino al 31, con tante nuove piante aromatiche e da interni”.

“In questi presidi – commenta Legambiente – racconteremo le diverse attività che da due decenni portiamo avanti con tenacia sul territorio, guidati dal principio del bene comune, perché l’ambiente non va mai in vacanza!”.