On line il nuovo sito istituzionale della Provincia

E’ online il nuovo portale istituzionale della Provincia di Piacenza, accessibile da pc, smartphone e tablet all’indirizzo www.provincia.pc.it

Il nuovo portale, che si presenta con una veste grafica completamente rinnovata e in versione responsive, è stato realizzato secondo le Linee guida dei servizi web della pubblica Amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID. Il modello comunicativo di Agid, infatti, si sta imponendo come uno standard sempre più condiviso, con cui l’utente ha familiarità e facilità di accesso al patrimonio informativo degli enti.

Il nuovo sito è stato presentato dal Presidente della Provincia Patrizia Barbieri, Barbara Leoni dell’Ufficio di Presidenza e da Angelo De Angeli Sviluppatore/Programmatore web e Grafica della Digital Technologies Srl, l’azienda cui sono affidati i servizi di gestione del sistema informatico interno, nonché l’assistenza e la manutenzione del sito provinciale.

“Le pagine – è stato spiegato – rispondono alle esigenze di facile di lettura, facile di accesso, linguaggio semplificato e immediatezza della navigazione e sono state pensate per due tipologie di utenti: utenti specifici e abituali come ad esempio, i Comuni o altri enti del territorio e i professionisti, che sanno muoversi all’interno di un template ormai diffuso; utenti generici e occasionali, che devono avere facilità di accesso alle informazioni che cercano, senza necessariamente conoscere l’organizzazione interna dell’ente”.

“Tante le azioni per avvicinare l’utenza alla Pubblica Amministrazione, lavorando su tre filoni: veste grafica, tecnologia e contenuti. Per il portale, che risponde a tutti requisiti di accessibilità, usabilità, trasparenza, è inoltre stato acquisito il certificato di sicurezza https, che oltre a cifrare la navigazione, permetterà di validare il dominio www.provincia.pc.it, anche in vista delle implementazioni future”.

“Il progetto del nuovo sito web dell’Ente – commenta Patrizia Barbieri – si ricollega direttamente a due degli indirizzi del programma di governo: ricostruire la Provincia dopo le difficoltà provocate dalla legge Del Rio e puntare ad una Provincia 4.0, orientata a sfruttare al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di migliorarne l’efficacia comunicativa e informativa e di migliorare, quindi, la sua capacità di rispondere alle esigenze degli utenti”.

I contenuti non solo sono stati trasferiti, ma sono stati ripensati mettendo in evidenza le nuove competenze della Provincia dopo la Riforma Delrio e sono strutturati in modo da poterli ampliare nel tempo e poter accogliere nuovi servizi. Ad accogliere l’utente una home page dinamica con immagini delle vallate del nostro territorio che potranno cambiare a seconda delle esigenze. Massima trasparenza anche per uffici e contatti, sezione in cui, attraverso una maschera, l’utente può conoscere i recapiti di ogni struttura, le competenze e il personale assegnato. Di pratico interesse per i Comuni la sezione a loro dedicata con tutti i servizi messi in campo dalla Provincia fino ad oggi a favore degli enti del territorio.