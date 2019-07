L’islam “in cammino” di Francesca Bocca: “Educazione e istruzione chiavi verso l’integrazione”

“L’integrazione fra musulmani e cristiani è possibile, attraverso la costruzione di un percorso educativo, che ponga al centro tanto i valori islamici, quanto quelli della società d’appartenenza: per riuscire a sentirsi parte di un Tutto armonico”.

A dirlo e testimoniarlo è la teologa islamica piacentina Francesca Bocca- coniugata Aldaqre– , docente internazionale a soli 31 anni. Prima non credente, poi cattolica convinta, ora musulmana praticante, oggi è sposata con un giovane siriano, incontrato in Germania pochi anni dopo l’adesione all’Islam. Con lui ha un figlio e vive a Piacenza. Da tre anni dirige in città l’Istituto Averroè di Studi islamici sulla Caorsana, dove promuove integrazione educativa.

Qui di seguito, in attesa dell’uscita prossima del suo libro: “Sotto il suo passo nascono i fiori – Goethe e l’Islam”, un’articolata intervista che ci aiuterà a conoscere più da vicino la dottoressa Francesca Bocca e il suo utilissimo lavoro: il percorso di studi e di vita, le sue convinzioni e il modo concreto di metterle in pratica.

Francesca, dopo il diploma presso il Liceo Colombini di Piacenza, il tuo percorso di studi diventa piuttosto complesso ed eterogeno. Ce lo riassumi?

Dopo il diploma ho conseguito la laurea triennale al S. Raffaele di Milano in Psicologia, indirizzo cognitivo-sperimentale. Durante questo percorso ho lavorato a due diversi, interessanti progetti: uno inerente ad alcune percezioni umane applicate alla robotica; l’altro sulla dislessia, oggetto di tesi.

Poi mi sono spostata per un periodo a Monaco di Baviera, dove ho ottenuto un master in Studi neurocognitivi, riguardante varie tecniche di stimolazione celebrale, applicate alla visione.

Durante il master ho portato avanti anche un progetto negli Stati Uniti, con approccio più clinico alle neuroscienze e in seguito, sempre a Monaco, ho conseguito il dottorato in Neuroscienze Sistemiche, con focus particolare sul legame tra attenzione e coscienza, collaborando anche con il Regno Unito.

Nel frattempo, soprattutto durante il dottorato, ma anche prima, mi sono interessata di teologia islamica, ottenendo due diversi diplomi in Studi Islamici: uno all’Università islamica del Qatar e l’altro allo University Cambrige College. Tutto questo in parallelo con approfonditi studi d’arabo.

Oggi insegno Cultura islamica all’Istituto italiano di Studi islamici a Milano, dove figuro docente titolare; svolgo invece attività di ricerca e didattica in cultura islamica all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e professore associato all’Università islamica del Qatar, dove però insegno psicologia da remoto e faccio parte del Comitato di ricerca. Da tre anni dirigo anche l’Istituto di Studi Islamici Averroè di Piacenza.

Insomma, si può dire che non ti sei fatta mancare nulla. Ma come si spiega l’interesse contemporaneo per due campi del sapere apparentemente opposti come neuroscienze e teologia islamica?

Di neuroscienze non mi sono mai interessati gli aspetti prettamente tecnici, ma piuttosto il meccanismo di funzionamento del pensiero e ordinamento della realtà che dischiudono.

Non appena ho cominciato a studiarle, mi sono apparsi subito chiari due concetti fondamentali: ciascuno di noi mette in ordine la realtà in modo differente e personale rispetto agli atri; qualcosa finisce sempre per sfuggire a quest’ordine, costituendo il limite stesso di comprensione del reale.

Ecco allora che la teologia, in particolare quella islamica, diventa complementare rispetto all’universo scientifico. La sua essenza ultima sfugge, ma il suo scopo è dare un ordine alle cose. E a me interessa proprio questo della teologia islamica: la parte sistematica, che organizza il Credo. L’islam a parer mio può dare molto, se si conosce e riconosce il suo valore.

Ricordo di te fin da quando eravamo compagne di classe alle scuole Superiori: sei sempre stata persona eclettica, curiosa, divergente, se posso. La ragazza non credente e amante della giocoleria clownesca in prima Liceo, è molto diversa da quella diventata poi ligia, composta, fervente cattolica, e che invece oggi porta il velo? Oppure ti senti sempre la stessa, pur maturata nelle diverse esperienze?

Sono la stessa nelle intenzioni e nell’approccio alle cose, ma nel medesimo tempo ognuno di questi “cambiamenti” è dovuto alla conoscenza di qualcosa di nuovo. Ciascuno di noi, accostandosi a un diverso linguaggio o pensiero, cambia o dovrebbe farlo. In questo senso posso dire a me succeda ogni giorno.

Mi sento oggi molto diversa da quando ho aderito all’Islam nove anni fa, per esempio. Eppure la visione comune prevalente tende ad essere (prevedibilmente) la più semplicistica e impropria. Una vita categorizzata in due tappe: pre e post- conversione.

Ora passiamo al tuo incontro con l’Islam: come è avvenuto e cosa ti ha affascinato tanto da farlo diventare una fede e una professione?

È avvenuto in modo molto naturale e poco vistoso, in Germania, tanto che ho iniziato ad indossare il velo solo tempo dopo la mia nuova professione di fede. La comunità musulmana tedesca è molto ben integrata, rispetto a quella italiana. Ciò che mi colpì fu la loro lettura del Corano durante la preghiera.

Decisi di intraprendere da sola, più volte, la lettura di quel testo sacro che io non avevo mai letto: l’ho trovato uno scritto unico, per espressione e retorica affini a quelle semitiche, che in Occidente non esistono. È incredibile come un testo sacro possa racchiudere tanta varietà: poesia accanto a pagine simili a trattati naturalistici. Mai noi lo penseremmo. Così anche storie bibliche raccontate con una morale differente.

Dalla conoscenza del Corano, è nata poi la mia curiosità verso tutti gli altri testi dell’Islam: Vite del Profeta, Storia e Filosofia a lui legate. Avevo già una mia predilezione per Averroè, e ho quindi letto i suoi lavori: teniamo presente che lui per primo, in un’epoca vicina alla nostra – il dodicesimo secolo – ha dichiarato come filosofia, ragione e teologia siano intimamente legate fra loro. In Italia soprattutto la teologia islamica non è sufficientemente conosciuta. A parer mio non viene affrontata nel modo approfondito e complesso che richiederebbe.

Il mio è stato un percorso di studi svolto essenzialmente individualmente, che mi ha portato gradualmente alla scelta di abbracciare il Credo islamico, alla successiva conoscenza approfondita di alcuni musulmani, e poi alla mia attuale professione.

Alcuni tratti del Corano in Occidente sono molto criticati: che mi dici ad esempio di certe sure tradotte dall’Ucoii (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia), che fanno chiaro riferimento alla sottomissione della donna verso l’uomo o all’odio per gli infedeli?

Non mi risulta, e anzi nego categoricamente, che nel Corano ci siano versetti o sure di questa natura, e non sono a conoscenza di queste traduzioni. Non ci sono nel Corano, soprattutto, versetti di invito all’odio verso chi non è musulmano. Ogni volta che mi sono imbattuta in simili traduzioni, definirle forzate era un complimento.

Il problema di quando si verificano critiche alle Scritture, o condotte negative ad esse ispirate, nasce da una cattiva conoscenza dei testi o, spesso, da un’interpretazione distorta e opportunistica degli stessi, dovuta alla cultura di appartenenza.

Solo un piccolissimo esempio: in Occidente domina la convinzione che il Corano sia un testo essenzialmente prescrittivo. Tanto che anch’io mi sono accostata alla lettura non sgombra da pregiudizi. Per poi scoprire l’eterogeneità di argomenti spiegata prima.

Nel Corano i versetti contenenti regole saranno 200 su 6300: tutto il resto è altro, molto altro.

Tra i segni manifesti della tua professione di fede, c’è senz’altro il velo, precetto islamico per altro non considerato obbligatorio. Puoi spiegare quindi la tua scelta di indossarlo e dirci se hai sùbito reazioni negative a riguardo?

Per me il velo è un simbolo religioso e identitario che mi ricorda chi sono e la fede che professo, esattamente come il saio per i sacerdoti.

Tanto più, con la professione che svolgo, deve esserci chiarezza di ruolo: voglio che si veda subito come quello che insegno corrisponda a ciò in cui credo.

Io ho poi la non scontata fortuna di essere perfettamente integrata: lavoro, conosco benissimo la lingua italiana, vivo a Piacenza nella cultura in cui sono nata. E per questo non subisco ripercussioni di peso per la scelta del velo: anzi, indossandolo -a fronte di innegabili tensioni tra islamici e società laico-cristiana-, mostro come il fenomeno non sia necessariamente un fattore esterno, legato all’immigrazione. Sono tanti ormai i figli di immigrati nati e da sempre vissuti qui.

Con la mia scelta spero quindi di sdoganare l’utilizzo del velo per tutte quelle donne che qui da noi vorrebbero indossarlo, ma non lo fanno per paura discriminazioni sul posto di lavoro o in pubblico. Ne conosco personalmente e vivere nella costrizione, nella paura, non è affatto piacevole.

Se mi sono imbattuta in reazioni negative per le mie scelte? Certo che si, soprattutto per il velo, che le rende ben visibili a tutti.

In realtà i riscontri sono stati vari: dal più ampio rispetto alla più totale chiusura. E quando la chiusura è totale, purtroppo aprire un dialogo di reciproco confronto diventa difficile.

Rispetto a ciò che hai detto, è però vero anche il contrario: in Occidente ci sono donne musulmane che non vorrebbero portare il velo, ma viene loro imposto dal marito o dalla famiglia d’origine.

Sì, e anche in questo caso si tratta di un obbrobrio dal punto di vista morale, oltre che di una mancanza di senso sotto il profilo teologico. Il velo è un simbolo, ma soprattutto costituisce un atto di culto. Deve quindi essere frutto di una scelta individuale, decisa dal singolo in base alle proprie convinzioni e alle valutazioni delle circostanze in cui si trova, considerando, in ultima analisi, ciò che ritiene meglio per sè.

Ogni volta che una libera scelta si trasforma in imposizione, da parte di chiunque, non può che essere uno sbaglio, o meglio una profonda ingiustizia.

Lo hai detto tu stessa: ci sono tensioni tra comunità islamica e il resto della società. È allora possibile l’integrazione tra diverse religioni e culture, o resta una chimera irraggiungibile? Se è possibile, quale la via migliore per realizzarla? Un tuo accenno alle politiche odierne…

Io parto dal presupposto che l’Islam è una religione secolare, quindi, a livello di “sistema”, per i musulmani non ci dovrebbero essere affatto problemi a vivere pacificamente come “minoranza”. È chiaro che poi intervengono sempre le diverse culture di appartenenza a mistificare e interpretare erroneamente il Credo. Per questo motivo personalmente tendo nettamente a distinguere tra religione e cultura: è più facile convivere con persone di religione diversa, ma di uguale cultura piuttosto che il contrario. Per la religione si fa riferimento ad una scrittura, con i suoi precetti; la cultura è invece qualcosa di molto più complesso e spontaneo. Con tradizioni e usanze differenti, a volte anche inconsce (come ci si parla, come ci si muove), pur nell’alveo della medesima religione, che vanno ad esempio a ricadere sul lavoro e sul rapporto tra i sessi.

Non è per nulla concepibile che in una società occidentale, certe culture integraliste islamiche, pretendano la moglie a casa a curare i figli e il marito capo famiglia lavoratore. Oppure in alcuni luoghi sia ancora proibito alle donne entrare a pregare in moschea. Mi è capitato personalmente di vedere e vivere in Germania tale divieto presso una comunità turca dell’entroterra. Chiaramente queste differenze interpretative dovute a fattori storico-culturali non possono che creare forti tensioni.

Anche e soprattutto a questo serve l’integrazione tra diverse comunità, tra terra d’origine e società in cui si vive. Si tratta di un percorso non semplice, ma possibile, per cui occorrono in primo luogo educazione e istruzione, il più possibile miste, ma in un’unica lingua, per favorire comprensione e socializzazione continue.

Non sono un’esperta di politica: certamente oggi si alzano spesso barriere, muri, diffidenze, anziché preoccuparsi di promuovere seriamente integrazione. Invece di continuare a pensare a quanti immigrati dovrebbero oppure no arrivare in Italia- per altro si tratta di una questione oggettiva di cui tutta Europa, e anzi tutto il mondo dovrebbe farsi carico-, dovremmo preoccuparci molto di più di rendere e far sentire italiani gli immigrati che sono già qui. Aumentando fondi e iniziative per un’armonica convivenza. Ma anche su questo la politica latita. E non poco.

Ed è “integrazione educativa” quella che promuovi al Centro Averroè di Piacenza, sulla Caorsana?

Si può dire così. L’Istituto Averroè di studi islamici nasce a Piacenza una decina d’anni fa, io lo dirigo soltanto da tre. Sorge per l’esigenza primaria della comunità islamica di educare i bambini e fare attività di insegnamento anche con gli adulti. All’inizio essenzialmente catechismo e insegnamento del Corano, in arabo. In parte anche attraverso la memorizzazione del testo.

Con il tempo si è visto però che l’approccio non funzionava: molti musulmani non sono arabi, ma africani o balcanici. Ciò creava il rischio di segregazioni e conflitti potenzialmente pericolosi all’interno della comunità, piuttosto che favorirne l’integrazione. Senza contare che l’arabo è necessario per il rigore e l’esegesi filologica di chi insegna l’Islam- per richiamare alla fedeltà della Parola, scongiurando distorte interpretazioni- più che per chi lo apprende.

Così da tre anni mi hanno chiamata alla direzione dell’Istituto per intervenire essenzialmente in due direzioni: istituire un programma di catechismo valido sia dottrinalmente sia pedagogicamente in lingua italiana e aprire alle città le attività culturali del Centro, attraverso eventi annuali che facciano conoscere il più possibile chi siamo e aprano al dialogo.

Mi fai quindi qualche esempio concreto di come vi muovete nel quotidiano per sentirvi parte della cittadinanza? L’hai detto tu che la migliore integrazione avviene coniugando i valori d’origine con il rispetto della società ospitante, ma non credo per questo basti il catechismo…

No, infatti. Occorre comunque tenere presente che all’Istituto Averroè parlare di “società ospitante” non suona del tutto realistico: la maggior parte dei bambini che lo frequentano, sono nati e cresciuti qui. Quindi conoscono bene le regole sociali occidentali. È con gli adulti che lavoriamo di più su problemi specifici che possono sopraggiungere, data l’eterogeneità culturale. L’umo per natura non è molto incline alla perdita o alla modifica di tradizioni e abitudini consolidate.

Non facciamo pertanto solo catechismo, ma anche etica ed educazione civica, appunto allo scopo di promuovere integrazione.

Per sentirsi parte della cittadinanza poi, lavoriamo anche con diverse associazioni di volontariato e, da quest’anno, con i Carabinieri, proprio per ideare insieme attività che mettano in sinergia i valori islamici con quelli della società in cui viviamo. E le iniziative dell’Istituto, ovviamente, sono aperte a tutti.

Quest’anno partirà anche un corso teologico in italiano rivolto a tutti i giovani cittadini- dai 18 anni in su- sulle basi dell’Islam. Nel tentativo di farlo conoscere in modo diffuso.

Un grande lavoro davvero, ma non finisce qui. So che stai per pubblicare un libro per La nave di Teseo, giusto?

Esattamente, si intitola “Sotto il suo passo nascono i fiori – Goethe e l’Islam”, e uscirà all’incirca fra un paio di mesi. È un libro di narrativa, scritto insieme a un collega che si è già occupato della relazione tra Islam e Occidente. Ho deciso di scriverlo quando mi sono accorta che Goethe, nel corso della propria opera, si è accostato più volte all’Islam, e lo ha fatto molto positivamente. Dalla lettura delle poesie sono così passata ad un lavoro di ricerca su lettere, conversazioni, appunti, anche non pubblicati dall’autore. Materiale che testimonia una sua interazione costante con la religione musulmana.

Io credo molto nell’auspicio da lui formulato durante il suo viaggio in Italia: “Un Islam temperato dai cieli della Grecia”. Affermazione piuttosto significativa per i tempi odierni, che sottolinea come la religione islamica moderata, ma al tempo stesso riconosciuta nel suo valore, possa dare molto all’Occidente.

Molto rispetto alle altre religioni? Un pensiero che può diventare pericoloso, se estremizzato.

No, come arricchimento. Dal punto di vista musulmano, l’Islam è continuazione naturale delle religioni precedenti, che comunque esistono per esplicita volontà di Dio. Ma sotto il profilo prettamente culturale non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale che il pensiero arabo- islamico ha avuto nella formazione di quello occidentale. Ed è un peccato non venga studiato o addirittura lo si rinneghi.

Basti pensare che a noi Aristotele arriva tramite Averroè, quindi in chiave islamica.

Oggi però, a rinnegare quel fecondo pensiero, ci pensa spesso l’estremismo islamico dell’Isis, stroncando tante vite innocenti in nome della religione…

L’Isis è un devastante fenomeno politico, non “islamico” in quanto tale.

Non sono certo esperta di Medio Oriente, ma che sia nato in Paesi connotati da forti tensioni politico- sociali (quali ad esempio Siria e Iraq) e non altrove, fa ben capire quanto sia legato a specifici contesti.

Comunque personalmente non considero gli estremisti parte della comunità islamica.

Arriviamo quindi alle conclusioni. “Gothe e l’Islam”, sbaglio o non è il primo libro che hai pubblicato?

È il primo di narrativa, non in assoluto.

Ho già scritto un saggio, uscito circa un mese fa per Edizioni Studium: “Un Corano che cammina”. In breve, una panoramica sul pensiero educativo nell’Islam, sulla sua centralità teologica e sull’importanza della figura del Profeta, modello educativo per il mondo musulmano.

Testo che culmina poi in un approccio moderno ed evolutivo alla teologia islamica.

Da teologa e “pedagogista dell’integrazione” come ti immagini allora Piacenza tra vent’anni?

Io confido che fra vent’anni ci saranno molti musulmani piacentini istruiti nelle nostre scuole. Persone preparate, che condivideranno con noi molti valori culturali e potranno quindi mostrare un esempio virtuoso di quello che è l’Islam. Senza creare conflitto con l’Occidente, pur arricchendolo della propria specificità culturale.

Una speranza concreta che deriva dal lavoro costante all’Istituto Averroè, in cui la lezione di Goethe non può che essere un modello.

Micaela Ghisoni