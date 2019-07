Lo psicologo Carl Binder ospite di Tice parla di “precision teaching”

LO PSICOLOGO AMERICANO CARL BINDER OSPITE DI TICE A PIACENZA PER UNA CONFERENZA SUL PRECISION TEACHING

Giovedì 11 Luglio 2019 alle ore 14,30 si terrà a Piacenza presso la sede InLab di Tice (al Tecnopolo di Le Mose) una conferenza sul Precision Teaching condotta da uno dei suoi padri fondatori: Carl Binder.

Carl Binder è un noto professore Americano esperto in psicologia sperimentale, psicologia del comportamento applicata (ABA) e precisione teaching. Dopo aver conseguito il dottorato presso la Columbia University ha condotto per tutta la sua carriera studi psicologici di tipo sperimentale presso l’ Università di Harvard a fianco del noto psicologo B.F Skinner, pubblicando le loro scoperte su diverse riviste scientifiche.

Ha portato i risultati delle sue ricerche svolte nel campo della psicologia del comportamento dal laboratorio a un’applicazione pratica.

Sarà ospite di Tice per una conferenza riguardo le metodologie ideali per misurare in maniera costante e precisa i progressi degli studenti. Spiegando i benefici dell’utilizzo di brevi, intense sessioni di lavoro per raggiungere dei livelli di performance fluenti. Durante il workshop per studenti e esperti mostrerà le chart e i materiali di utilizzo per una raccolta dati precisa e funzionale.

La sua visita è una grande occasione per confrontarsi e apprendere da uno dei più grandi esperti in campo psicologico, che ha provveduto a formare e influenzare la psicologia come oggi la conosciamo.

Tice live and learn è una cooperativa sociale fondata nel 2006. Si occupa di servizi, consulenza e ricerca nell’ambito della salute mentale e dell’apprendimento. TICE è composta da un team multidisciplinare di psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e professionisti. Attraverso le quattro sedi operative (InLab, Tice Time, Tice Correggio, Tice Relations) gestiscono e progettano cliniche psicologiche, scuole e dopo scuola replicabili. Dove psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti utilizzano procedure basate sull’evidenza scientifica per migliorare apprendimento e salute mentale di bambini, adolescenti e giovani adulti in rete con le famiglie e i servizi. Dal 2006 è stata vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Spinner, il Premio Union Camere Nazionale e il premio Gaetano Marzotto per imprenditori nel sociale.