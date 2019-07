La “Lucia di Lammermoor”, opera lirica musicata da Gaetano Donizetti che avrebbe dovuto concludere domenica sera la pur breve “Estate opera Festival” nella recuperata splendida chiesa di San Lorenzo, alla vigilia ha subìto un forzato spostamento ed è stata dirottata nella sala dei Teatini per improvvise difficoltà burocratiche.

Il motivo addotto è per “questioni di sicurezza”. Di fronte a queste motivazioni è difficile fare obiezioni, anche se non è facile capire perché un locale agibile una settimana prima, quando venne rappresentata la Norma, non sia più agibile qualche giorno dopo. Ancora una volta l’apparato burocratico soffoca le encomiabili iniziative anche se hanno carattere artistico.

Il più caldo ed incondizionato elogio spetta di diritto al dr. Carlo Loranzi, presidente della Tampa Lirica, organizzatrice della manifestazione in collaborazione con il Comune di Piacenza ed il patrocinio della Regione Emilia Romagna, ed ai suoi collaboratori per essere riusciti in così breve tempo (giovedì sera la prova generale si è fatta ancora nella Chiesa di San Lorenzo) a rimediare la situazione. Spostata ai Teatini, l’opera ha guadagnato in acustica ma ha perso nelle scene (rimaste in San Lorenzo); lo spettacolo è stato ugualmente affascinante grazie alla bravura degli interpreti, degli orchestrali, dai costumi e, soprattutto, per l’uso delle luci spesso efficaci nelle soluzioni sceniche.

Dal lato artistico la Lucia di Lammermoor è un autentico capolavoro del grande musicista bergamasco su libretto di Salvatore Cammarano. Andata in scena la prima volta a Napoli il 26 settembre del 1835, la Lucia ottenne subito un grande successo che si è subito ripetuto anche all’estero. A questo proposito si racconta che quando nel 1837 venne rappresentata la prima volta all’Opera di Parigi Donizetti non potè essere a teatro perché indisposto, ma alla fine dell’opera orchestrali, cantanti e pubblico si riunirono sotto le finestre del vicino suo albergo e ripeterono con canto e musica i pezzi più famosi dell’opera per decretarne l’eccezionale successo.

Lucia di Lammermoor rappresenta il capolavoro lirico del romanticismo ottocento nel quale predomina il dramma di questa ragazza che raggiunge il suo apogeo nella scena finale della pazzia, una romanza che impegna la soprano per oltre 20’ di canto con scrittura vocale molto fiorita, spinta spesso in zone acutissime dove la voce assume affatto particolari. La scena della pazzia è certamente tra i banchi di prova più impegnativi per il soprano. La Callas e la Sutherland ne hanno scritto la storia con le loro leggendarie interpretazioni, mentre nel nostro teatro ricordiamo un’eccellente edizione con la Virginia Zeani ed Alfredo Kraus nel lontano 1964.

Naturalmente l’opera ha tante altre pagine di musica sublime affidata agli interpreti, dal basso (Raimondo) al baritono (Lord Arturo), dal tenore (Edgardo) al coro stesso. Romanze come “verranno a te sull’aure”, “Tombe degli avi miei” o “Dell’alma innamorata” sono patrimoni di tutti i melomani che amano il bel canto. Ed i melomani e gli appassionati che hanno gremito i Teatini hanno testimoniato la loro soddisfazione con ripetuti e calorosi applausi anche a scena aperta.

Applausi sicuramente meritati per lo sforzo sostenuto dagli artisti che, in una serata particolarmente afosa, sono ugualmente riusciti ad esprimere qualità vocali e sceniche che hanno decretato un indubbio successo all’intera rappresentazione. Se l’ucraina Svetlana Kalinischenko ha dato un’ulteriore prova della sua notevole preparazione musicale e qualità vocali che le consentono di affrontare i più difficili personaggi grazie ad una voce un po’ chiara nei centrali ma capace di raggiungere acuti e sovra acuti con sicurezza confermandosi artista di assoluto livello, la sorpresa più lieta della serata è venuta dal basso piacentino Juliusz Loranzi che, appena 25enne, ha interpretato la parte di Raimondo con padronanza scenica e vocale degna di bassi affermati confermando una crescita molto interessante.

Chiamati a sostituire gli interpreti annunciati sia il baritono Marzio Giossi, sicuro ed autoritario, che il tenore Danilo Formaggio sono apparsi convincenti e sicuramente godibili considerando pure che la loro voce doveva superare i suoni dell’orchestra posta tra loro ed il pubblico. Bravi pure i personaggi di contorno, interpretati dal mezzo soprano Paola Lo Curto, dai tenori Vincenzo Tremante e dal giovane piacentino di Codogno Andrea Galli, voce bella e squillante ancora in maturazione.

Non di circostanza ma di assoluta convinzione l’elogio al coro dell’Opera di Parma, diretto da Emiliano Esposito, sempre preciso ed efficace e solenne. L’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal maestro Stefano Giaroli ha saputo esprimere gli orpelli e la coloritura dello spartito, compito non facile per le opere di Donizetti. Pur sacrificati per spazio e tempi scene e costumi hanno contribuito alla riuscita dell’opera.

Luigi Carini