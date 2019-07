Lyons e Valdarda rugby, collaborazione per valorizzare i giovani

Per il secondo anno consecutivo Rugby Lyons e Valdarda Rugby svilupperanno un rapporto di collaborazione con l’obiettivo di rafforzare le compagini del settore giovanile Under14.

Valdarda Rugby parteciperà inoltre quest’anno anche al progetto di collaborazione che Rugby Lyons ha già avviato fin dall’anno scorso con il Piacenza Rugby per la categoria Under 16.

La stagione 2018-19 ha rivelato quanto proficuo sia stato questo rapporto: questa cooperazione tra società ha infatti lo scopo di unire le forze per permettere ai giocatori di fare un’esperienza positiva al massimo livello possibile.

Rugby Lyons e Valdarda Rugby sono, quindi, ad invitare tesserati, cittadinanza e autorità locali alla presentazione del progetto pensato per il prossimo anno. L’incontro si terrà giovedì 11 luglio 2019 alle ore 18.30 presso il Municipio del Comune di Fiorenzuola, Auditorium San Giovanni – Piazzale San Giovanni Fiorenzuola d’Arda.