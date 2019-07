Dopo il maltempo ancora chiuso tratto della Statale 45

Tratto della strada statale 45 in provincia di Piacenza temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, nella zona di San Salvatore, dal km 82,000 al km 93,100, in località Bobbio, a causa di una frana avvenuta nella serata di mercoledì 3 luglio al km 91,600.

Le deviazioni avvengono su strada comunale. A causare la frana il forte temporale e le violente precipitazioni che si sono abbattute sulla zona.

Al momento sono in corso le attività di verifica e messa in sicurezza dei rocciatori. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità.

IN AGGIORNAMENTO