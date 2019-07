Matteo Bozzetti nuovo preparatore atletico della Canottieri Ongina

Nuovo preparatore atletico alla Canottieri Ongina, formazione piacentina che parteciperà al campionato di serie B maschile nel girone B. il sodalizio del presidente Fausto Colombi saluta e ringrazia Simone Tizzoni per il biennio di lavoro svolto insieme e al contempo dà il benvenuto a Matteo Bozzetti.

Il suo non è un nome nuovo in riva al Po: dal 2010 al 2013, infatti, Bozzetti ha indossato la maglia giallonera da giocatore, militando come schiacciatore in serie C. Classe 1985, Matteo è nato a Cremona e abita a San Giovanni in Croce e quest’anno collaborerà con la Canottieri Ongina nello staff tecnico guidato da coach Mauro Bartolomeo, allenatore nel suo primo anno a Monticelli da giocatore.

“Dal 2012 – spiega Bozzetti – ho collaborato con Ostiano in campo femminile, mentre nella scorsa stagione ho lavorato alla Nardi Volta Mantovana (promozione in B1 femminile, ndc). Ora sarò impegnato all’Esperia Cremona (altra formazione “rosa” di B1) e aiuterò al contempo la Canottieri Ongina”.