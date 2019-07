Mattia Marchetti nuovo giocatore di Pallacanestro Fiorenzuola

Mattia Marchetti, ala piccola ligure classe 1989, è un nuovo giocatore di Pallacanestro Fiorenzuola 1972. La società gialloblu si è assicurata le prestazioni del giocatore per la stagione 2019/2020 di Serie C Gold.

Marchetti, nell’ultima stagione in Serie C Gold alla Talos Basket Ruvo, ha collezionato 9,3 punti di media a partita. Le sue caratteristiche principali sono quelle di grande tenacia difensiva, agonismo ed esplosività.

Caratteristiche che serviranno a coach Galetti ed al suo staff per poter iniziare il nuovo ciclo a Fiorenzuola.

Mattia, che vanta un’esperienza in Serie B con l’UDAS Cerignola nel 2017/2018, è un nuovo importante tassello nello scacchiere della società valdardese in vista della nuova stagione.