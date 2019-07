La maturità è finalmente giunta al termine anche a Piacenza per gli studenti dell’anno scolastico 2018/2019, con esiti non lusinghieri a confronto con altre province della regione Emilia Romagna.

Bilancio non positivo per i ragazzi che hanno dovuto affrontare il nuovo esame, composto da prima e seconda prova ed infine dall’esame orale. Forse questa riforma ha penalizzato gli studenti, non solo piacentini, a dire la verità. Infatti in tutta la regione si è assistito a un lieve abbassamento delle medie dei voti rispetto agli altri anni.

Ma veniamo a Piacenza.

Secondo le statistiche pubblicate su (https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/maturita-2019-1.4710193), Piacenza è stata la città con la percentuale più alta di diplomati usciti con 60, il voto più basso, ben 8% su tutta la regione Emilia Romagna. Sono invece il 34,2% i voti compresi nella fascia tra 61 e 70 e il 28% i voti compresi tra 71 e 80, contando infine solo 24 lodi in tutti gli istituti piacentini, la percentuale più bassa di tutta la regione.

Di seguito riportati gli esiti per ogni singola scuola a noi forniti dalle segreterie di ogni istituto (mancano i dati dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici A. Casali, dell’Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato Leonardo Da Vinci e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Mattei).

Il liceo Gioia ha visto, tra gli istituti piacentini, il maggior numero di “100 e lode”, ben 9, seguito dal Respighi con 6 “100 e lode”.

Liceo Statale G.M. Colombini:

Totale maturandi= 182

Totale diplomati= 182

Totale diplomati con votazione 100= 14

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 0

Liceo Scientifico Statale L. Respighi:

Totale maturandi= 195

Totale diplomati= 194

Totale diplomati con votazione 100= 12

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 6

Liceo Ginnasio Statale Melchiorre Gioia:

Totale maturandi= 308

Totale diplomati= 306

Totale diplomati con votazione 100= 22

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 9

Liceo Scientifico Fondazione San Benedetto:

Totale maturandi= 29

Totale diplomati= 29

Totale diplomati con votazione 100= 0

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 0

Liceo Artistico Statale Bruno Cassinari:

Totale maturandi= 91

Totale diplomati= 91

Totale diplomati con votazione 100= 5

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 0

Istituto Tecnico Economico G.D.Romagnosi:

Totale maturandi= 179

Totale diplomati= 178

Totale diplomati con votazione 100= 5

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 0

Istituto Superiore di Istruzione Industriale G. Marconi:

Totale maturandi= 233

Totale diplomati= 233

Totale diplomati con votazione 100= 9

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 1

Istituto Superiore di II° Grado Alessandro Volta:

Totale maturandi= 197

Totale diplomati= 196

Totale diplomati con votazione 100= 3

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 2

Istituto Statale di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera G. Raineri – G. Marcora:

Totale maturandi= 233

Totale diplomati= 233

Totale diplomati con votazione 100= 6

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 2

Istituto Tecnico Superiore Commerciale e per Geometri Alessio Tramello (Piacenza-Bobbio):

Totale maturandi= 49

Totale diplomati= 49

Totale diplomati con votazione 100= 3

Totale diplomati con votazione 100 e lode= 0