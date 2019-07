Medico di Farini, Murelli (Lega) al ministro della Salute “Servizio depotenziato, ci rimettono i cittadini”

“Ho chiesto al ministro della Salute, Giulia Grillo, come intenda risolvere la mancanza di un medico del 118 a Farini. I livelli essenziali di assistenza possono essere garantiti solo dalla presenza costante di personale medico presso le postazioni di emergenza sanitaria del 118, specialmente in montagna, inclusa quella di Farini”.

E’ la domanda – come si apprende da una nota ufficiale – che la deputata della Lega, Elena Murelli, ha posto al ministro in una interrogazione presentata il 19 luglio.

“Dalla fine di febbraio 2018 il servizio di assistenza medica h24 è stato inspiegabilmente sospeso” – spiega poi Murelli ripercorrendo le tappe della vicenda e sottolineando come di notte “ci siano solo un infermiere un autista per garantire le emergenze. Il servizio è depotenziato e a rimetterci sono i cittadini”.

Secondo Murelli, “il ripristino da parte dell’Asl di un medico in estate, e solo nei giorni festivi, non risolve il problema. Dopo che la Regione ha preso atto di un ordine del giorno, presentato dal nostro consigliere Matteo Rancan, votato dall’Assemblea a tutt’oggi non è stato pubblicato alcun bando per la copertura dei posti vacanti (in particolare, per garantire la turnazione occorrerebbero tre medici)”.

Infine, la deputata del Carroccio ricorda come “Farini si trovi in Alta Valnure, in un’area che comprende anche Bettola e Ferriere. I comuni montani, com’è noto e come si rileva anche nel decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, sono penalizzati rispetto alle altre realtà territoriali a causa della difficoltà di accesso e collegamento viario ai principali presidi ospedalieri”.