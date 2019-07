Il Mercato contadino si trasferisce sotto i portici di Palazzo Gotico

Come si legge in una nota del Comune di Piacenza, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di sviluppo della rete del teleriscaldamento, dal 22 luglio al 31 agosto il Mercato contadino che abitualmente si svolge nelle giornate di lunedì e venerdì in piazza Duomo verrà spostato sotto i portici di Palazzo Gotico.

Inoltre, sotto il profilo viabilistico, sempre dal 22 luglio al 31 agosto, dalle ore 6 alle 16 di ogni lunedì e venerdì, in piazzetta Plebiscito e in piazzetta delle Grida sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, da cui saranno eccezionalmente esclusi i mezzi degli operatori del Mercato contadino, i quali dovranno apporre sul parabrezza del veicolo l’apposito contrassegno identificativo.

Nel medesimo arco di tempo e per gli stessi operatori, sarà possibile circolare e sostare nell’area pedonale di via Maculani.