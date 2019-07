Il mercato di piazza Cavalli e piazza Duomo dal 24 luglio sul Pubblico Passeggio

Il Servizio Attività produttive del Comune di Piacenza comunica che, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di posizionamento della rete del teleriscaldamento da parte di Iren Energia, dal 24 luglio al 31 agosto il Mercato bisettimanale che abitualmente si svolge nelle giornate di mercoledì e sabato in piazza Cavalli e in piazza Duomo verrà spostato sul Pubblico Passeggio.