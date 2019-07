Messa in sicurezza della scuola di Borgonovo, pubblicato il bando di gara della Provincia

LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

rende noto che ha indetto procedura aperta per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza di parte della scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone (PC) CUP J46E18000030002 – CIG 798218429E. Importo a base di gara, al netto di IVA: € 1.184.787,00 cui € 36.816,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale. Presentazione offerte tramite il Sistema SATER Emilia Romagna entro le ore 18:00 del 09/08/2019. Sopralluogo obbligatorio. La documentazione di gara è disponibile su www.provincia.pc.it, sezione “Stazione Unica Appaltante” e sul sistema SATER.

La Responsabile della fase di affidamento

dott.ssa Giuliana Cordani