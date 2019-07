Mezzo agricolo perde olio per alcuni chilometri, gli agenti seguono la scia e lo fermano: il conducente dovrà ora pagare la pulizia della strada.

Il curioso episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì nel piacentino. Sono stati alcuni automobilisti a segnalare nel tratto tra Gragnanino e San Nicolò grosse chiazze scure sull’asfalto; la pattuglia della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta, avvisata dai carabinieri, si è messa sulle tracce del mezzo, seguendo la lunga scia dalla rotonda che porta al ponte Paladini per arrivare a San Nicolò, all’incrocio tra la via Emilia e via Agazzano (nelle foto): hanno quindi proseguito, rintracciando il responsabile nelle vicinanze di Santimento.

Il mezzo agricolo era rimasto vittima di un guasto, perdendo olio idraulico. Il conducente avrebbe spiegato di non essersi accorto subito di quanto stava accadendo. Al termine degli accertamenti è stato multato per l’imbrattamento della strada e per non avere con sè la patente di guida. Gli saranno inoltre addebitate le spese per la pulizia del tratto di strada, che verrà eseguita da una ditta specializzata.