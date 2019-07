“Sei mia moglie”, 33 enne arrestato per stalking. Aveva manomesso i freni e speronato l’auto dell’ex compagna

“Sarai mia moglie, vivremo in Romania”. Non accettava la fine della relazione, un 33enne di origine romena che nel 2018 aveva frequentato per 6 mesi una 44 enne piacentina. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking, grazie alle veloci indagini della squadra mobile della Questura guidata da Serena Pieri.

Il Pm Matteo Centini ha chiesto il fermo del 33 enne, convalidato dal Gip Luca Milani. ora si trova alle Novate.

il rapporto tra i 2 si era concluso all’inizio del 2019, e subito il 33enne aveva iniziato a perseguitare la donna, con messaggi, appostamenti sotto casa.

Una situazione insostenibile, che è presto degenerata con due episodi ancor più gravi: la manomissione dei freni dell’auto della ex, e dopo poco tempo, addirittura lo speronamento della vettura, sulla quale viaggiava la donna insieme a una collega.

Non pago, l’uomo le avrebbe recapitato a casa le fedi nuziali, definendola “mia moglie” sul proprio profilo Facebook, e arrivando a pedinare la giovanissima figlia della donna.

Da qui la decisione di richiedere l’intervento della polizia, a cui la 44enne, assistita dall’avvocato Sara Soresi, si è rivolta.

“Devo fare un plauso alle forze dell’ordine perché sono state davvero tempestive nel procedere all’arresto – dice l’avvocato, esperta di diritto di famiglia -. L’ex compagno della mia assistita era già stato oggetto di un ammonimento del questore nei mesi scorsi, ma aveva continuato a perseguitarla. Ora per fortuna la situazione si è risolta per il meglio”.