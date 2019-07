Si è conclusa mercoledì sera al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola la due giorni dei campionati regionali emiliano romagnoli dell’omnium, che nella seconda serata ha visto protagonisti le categorie maschili, Esordienti e Allievi.

A vincere sono stati rispettivamente Pietro Dapporto (Cotignolese) e Michael Cattani (Torrile). Dapporto ha totalizzato 79 punti, dieci in più di Leonardo Longagnani (Cavriago). Sul terzo gradino del podio è salito Giacomo Canizzaro (Torrile), arrivato a quota 65. Fra gli Allievi invece, Cattani con 106 punti ha vinto davanti a Luca Collinelli (Cotignolese), che si è fermato a 90. Terza piazza per Samuele Turco (Team Paletti) con 80 punti.

Nel corso della serata si sono anche disputate due corse a punti valide come Gp Pavinord, le quali hanno visto al via gli atleti che non si erano qualificati per l’omnium. Fra gli Esordienti il successo è andato a Michele D’Errico (Ciclistica Novese), mentre fra gli Allievi si è imposto Lorenzo Montanari (Pedale Azzurro Rinascita)

A premiare gli atleti sul podio sono stati il vicepresidente della Federciclismo Daniela Isetti, il presidente del Comitato Regionale Fci Giorgio Dattaro, l’assessore allo sport del Comune di Fiorenzuola Massimiliano Morganti e il presidente del Velodromo Gaetano Rizzuto.

