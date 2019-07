A Morfasso in mostra ceramiche e acquerelli dell’artista danese Nes Lerpa

Importante appuntamento in alta Val d’Arda per la mostra “Colori in osteria” con l’esposizione di ceramiche ed acquerelli dell’artista danese Nes Lerpa.

L’Osteria Zia Valentina di Morfasso continua nell’organizzazione di eventi culturali gratuiti che ha già visto, ad un anno dalla sua inaugurazione, anche la presentazione di una decina di libri nel fresco della vallata che richiama sempre più turisti, soprattutto quando la calura della pianura invita a spostarsi più in altura. Sabato prossimo 3 agosto alle 17.30 sarà la volta dell’inaugurazione di questa originale e coloratissima esposizione, con la presenza dell’eclettico pittore/scultore noto da tempo anche nella nostra provincia.

Nes Lerpa è nato a Copenaghen nel 1942 e vive e lavora tra la Danimarca, gli Stati Uniti e – appunto la provincia di Piacenza. Pittore informale e surreale esordisce all’inizio degli anni Sessanta presentando i suoi lavori in mostre collettive e personali in Europa, Stati Uniti, India e Cina. Intorno alla seconda metà degli anni Settanta si è avvicinato alla ceramica e durante i suoi soggiorni in Italia ha prodotto opere ceramiche presso la manifattura “Ibis” di Cunardo che ha poi presentato in alcune mostre negli spazi della stessa manifattura nel 1978, ’79 e ’83. Dagli anni ’80 è Ininterrotta la sua produzione e la partecipazione a mostre importanti, in Italia come all’estero.

Sabato, per l’inaugurazione, verrà proiettato in anteprima esclusiva un video realizzato nei giorni scorsi nelle colline della Val Tidone con interi prati ricoperti delle gigantesche tele di Lerpa. La mostra resterà poi visitabile gratuitamente negli orari di apertura dell’Osteria, sino alla metà di settembre.