Morosità rifiuti, Confedilizia: “Tasse da pagare ma che siano eque”

L’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza, in riferimento alla campagna Iren per il recupero delle morosità nel pagamento della Tassa rifiuti, sottolinea che le tasse “devono sì essere pagate ma le stesse devono essere assolutamente eque”.

“L’attuale impianto della Tari è invece caratterizzato da poca chiarezza ed è ben lungi dall’avere un legame con la quantità di rifiuti prodotti – come sarebbe giusto che fosse per una tassa di questo tipo – in quanto l’entità della tassa viene determinata genericamente in base “alle spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”, spese che per legge deve coprire integralmente. Ma chi controlla queste spese?”.

“Come abbiamo già fatto notare nei giorni scorsi, in quel caso facendo riferimento all’aumento dei disagi e dei costi per i contribuenti con l’avvio della differenziata nell’anello del centro, non vi è infatti alcun controllo sulle attività di Iren nè da parte dei Comuni (che partecipando agli utili della multiutility non ne hanno interesse) nè di nessun altro. E pertanto non vi è alcun controllo terzo nemmeno sulle spese del servizio che determinano l’entità della tassa”.

“I costi – in Emilia Romagna – sono controllati solo da un organismo che è espressione degli stessi Comuni (che come detto partecipano agli utili di Iren) i quali, in questo modo, praticamente contribuiscono a determinare l’entità della tassa (la quale come abbiamo evidenziato deve coprire per legge le spese) senza ovviamente avere alcun interesse a ridurla”.

“A fronte di tutto ciò – conclude Confedilizia Piacenza – va bene recuperare le tasse non pagate ma è opportuno che vengano anche ascoltati gli appelli di chi, come Confedilizia, da anni per una maggiore chiarezza ed equità pretende che Iren o i Comuni – istituendo apposite Commissioni – rendano partecipi delle procedure di gestione e di controllo i rappresentanti degli utenti destinatari del tributo (ad esempio dei proprietari e degli inquilini). (nota stampa di Confedilizia Piacenza)