“Mucinasso, richiesto finanziamento al Ministero per la ciclabile fino alla città”

“Abbiamo formulato una richiesta di cofinanziamento al Ministero e ci auguriamo che possa essere accolta, perché un collegamento ciclopedonale tra la frazione di Mucinasso e la città è un intervento qualificante e importante per gli abitanti della zona, che lo richiedono da tempo”.

Il proposito viene rilanciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi, che nel suo ciclo di sopralluoghi tecnici ha fatto tappa a Mucinasso, dove ha potuto prendere visione dei lavori effettuati negli ultimi mesi – a partire dall’asfaltatura di via Nuvolone e di via Mottavecchia e dalla sistemazione di diversi marciapiedi – e programmare i prossimi interventi, venendo incontro alle esigenze dei residenti della frazione.

“Verificheremo se è possibile prevedere la posa di alcuni gazebo fissi, che permetterebbero di sfruttare al meglio l’area verde di via Artegna, con l’allestimento di alcuni giochi per bambini di cui il Comune già dispone. Abbiamo inoltre verificato – aggiunge Tassi – la situazione della scuola e registrato alcune richieste relative alla messa in sicurezza del cortile e degli accessi, nonché alla riqualificazione dell’area verde interna. Pensiamo che si possa intervenire in tempi rapidi su gran parte delle richieste evidenziate, in un’ottica di massima e continua attenzione alle esigenze degli abitanti e superando anche anni di abbandono da parte delle Amministrazioni”.