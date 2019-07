Nasce il “Piacenza Calcio Subbuteo Club”, in settembre torneo nazionale in città

Nasce il “Piacenza Calcio Subbuteo Club”, la cui presidenza è stata affidata a Stefano Torre.

Il Club subbuteistico biancorosso è iscritto alla Lega Nazionale Subbuteo – il settore nazionale subbuteo di OPES, EPS del CONI – e parteciperà ai prossimi campionati italiani in programma a Roma. L’idea è nata durante la campagna di promozione social del centenario biancorosso, per la quale il Piacenza calcio ha scelto di riportare in vita il vecchio stemma della società, lo stesso che Stefano Torre stava utilizzando per promuovere il gioco del subbuteo.

Così il Piacenza, anziché imporre un fermo all’utilizzo del suo logo, ha convocato Torre e gli ha regalato una maglia commemorativa del centenario, che lui ha orgogliosamente sfoggiato durante i campionati provinciali, proponendo di fondare un club di subbuteo sotto l’egida del Piacenza Calcio e di affidarne la presidenza allo stesso Torre, già candidato sindaco. Quest’ultimo Torre ha assunto, “come un grande privilegio”, l’impegno a indossare una tuba rosso scarlatta e una fascia biancorossa sugli spalti del Garilli in occasione degli incontri casalinghi del Piacenza.

“La prospettiva che il Piacenza Calcio Subbuteo Club si pone – spiega Torre – è quella di far crescere il movimento piacentino, promuovendo il gioco del Subbuteo soprattutto tra i giovani e nelle scuole, aderendo pienamente al programma della Lega nazionale che prevede un’ampia attività di promozione sportiva soprattutto nelle scuole elementari e medie. Non ci attendiamo di vincere i prossimi campionati italiani, ma di mettere in piedi una squadra che tra qualche anno possa avere ambizioni di vittoria”.

Ed aggiunge: “”uello a cui tengo in modo particolare è di offrire una prospettiva a chi, come me, si è ritrovato a non poter più giocare a calcio, trovando nel Subbuteo un modo per mantenere intatta la sua passione. Intendiamoci, il Subbuteo non è una cura per chi è disabile, ma può consentire l’uso della fantasia in modo da far sembrare vera ogni azione sul tappeto verde, di fatto amplificando le capacità di chiunque giochi e proiettandolo come protagonista sugli scenari del calcio vero”.

“Dal canto suo – spiega una nota – il Piacenza Calcio conta di sostenere l’attività del club subbuteistico per poter esporre in bacheca anche i trofei che il nuovo club vincerà, e intraprendere una strada ricca di gloria sia sportiva che umana, il che, con Torre presidente, nessuno può dubitare di raggiungere”.

Il club subbuteistico biancorosso è stato incaricato dalla Lega Nazionale di organizzare il primo torneo nazionale di Subbuteo tradizionale della prossima stagione, in programma in città domenica 8 settembre con giocatori in arrivo da tutta Italia. All’organizzazione del Torneo, che si chiamerà probabilmente “Città di Piacenza”, anche se ancora in ballottaggio con il più campanilistico “Dio maledica la mostarda”, stanno alacremente lavorando sia i dirigenti del club subbuteistico, sia lo stesso Piacenza Calcio.