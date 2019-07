“No al nuovo ospedale alla Besurica” Raccolte 600 firme

Saranno consegnate al sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri prima della riunione del tavolo tecnico, chiamato a decidere la collocazione del nuovo ospedale, in programma nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio.

Stiamo parlando di circa 600 firme di residenti alla Besurica che dicono “no” alla realizzazione della nuova struttura sanitaria in una delle aree situate in contiguità del quartiere.

Una petizione partita spontaneamente senza che prendesse forma ancora un vero e proprio comitato, che ha contato le adesioni nella serata di martedì.

Ricordiamo che le aree individuate dall’amministrazione comunale, sulla base del piano di prefattibilità dell’Ausl per il nuovo nosocomio, sono in tutto sei e l’amministrazione porterà una proposta in consiglio comunale il prossimo 26 luglio.

Nella riunione del tavolo tecnico di mercoledì saranno forniti i chiarimenti richiesi in particolare dalle forze del centrodestra relativi all’accessibilità e ai costi di adeguamento della viabilità urbana di alcune delle aree candidate. Tra queste una fra le più accreditate è proprio alla Besurica.