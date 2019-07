Non solo meteo, ecco le “previsioni” settimanali sulle zanzare: a Piacenza è allerta rossa

Un’altra “allerta” su Piacenza. E no, questa volta non si tratta del caldo ma di qualcosa che spesso può risultare anche più fastidioso: le zanzare.

Sul sito di una nota marca insetticida è infatti consultabile, proprio come avviene per il meteo, un bollettino settimanale per informarsi in anticipo sul grado di diffusione dell’odiato insetto in Italia.

E’ possibile anche monitorare la situazione zanzare consultando una mappa cromatica (qui sotto l’ultima disponibile), in cui ogni colore identifica un indice che può essere interpretato grazie alla legenda: grazie ad una scala che va da un valore minimo di 0 – a cui si accompagna il colore bianco – ad un massimo di 4 – a cui coincide il colore rosso accesso – si può capire il possibile grado di infestazione di ogni singola provincia.

E quindi guardando alla nostra città, le “previsioni” dicono che per questa settimana la concentrazione di zanzare è in aumento, registrando al contempo un indice potenziale di infestazione pari a 4, il massimo possibile.

Non resta che armarsi di zampironi e spray per la pelle ma, sopratutto, di tanta pazienza.