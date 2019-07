Nubifragio a Piozzano, Foti (FdI) al Governo “Riconoscere lo stato di calamità”

“Gli eventi atmosferici dell’1 luglio hanno causato gravissimi danni tanto alle proprietà pubbliche quanto a quelle private nel comune di Piozzano”.

E’ l’allarme lanciato da Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, che si è rivolto con una interrogazione al Governo “affinché assuma tutte le iniziative necessarie per il loro ripristino”. “Occorre anche aggiungere – rimarca Foti – che la storica e totale assenza del segnale telefonico e della rete internet, ha complicato ulteriormente le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del territorio”.

Per Foti occorre uno sforzo straordinario: “Le strade versano in condizioni gravi, così come intere colture sono andate completamente distrutte, con particolare riferimento ai cereali ed alle viti”. Il parlamentare del movimento politico di Giorgia Meloni conclude: “A fronte della imminente richiesta della Regione Emilia-Romagna del riconoscimento dello stato di calamità naturale, è indispensabile che il Governo la approvi nel più breve tempo possibile, dando un sostegno concreto al comune di Piozzano ed ai suoi abitanti, così gravemente danneggiati dal nubifragio”.