Nuoto, oro ai Regionali Esordienti per Elena Zilli (Vittorino)

Arrivano dagli atleti più giovani della squadra agonistica di nuoto i più recenti successi sportivi conquistati dalla Vittorino da Feltre. I giovanissimi atleti biancorossi si sono infatti messi in luce nei giorni scorsi a Milano ai Campionati Regionali per Esordienti B (anni 2008-2009).

Copertina riservata alla promettente Elena Zilli, che nei 200 rana ha superato tutta la concorrenza conquistando la medaglia d’oro e il titolo regionale grazie all’ottimo tempo di 3’17”,03, un crono che rappresenta anche il nuovo record provinciale della categoria (il precedente era di 3’21”,20). Per la Zilli anche una meritata medaglia d’argento conquistata nella prova dei 100 rana, con il tempo di 1’33”,51.

Ottimo piazzamento anche per Noemi Pietrarelli, che dopo aver a lungo lottato per la zona medaglia ha chiuso la prova dei 100 dorso al quinto posto con il proprio personale di 1’25”,16, a soli otto decimi dal podio. Molto positive anche le prove dei giovanissimi Giovanni Cornelli e Romero Mario Antony Bianchi, entrambi classe 2009 ma scesi in vasca contro avversari del 2008: Cornelli si è classificato ventesimo assoluto nei 100 stile libero (1’13”,89 con il suo nuovo personale), ma secondo tra i pari età e diciottesimo nei 50 farfalla, e quarto tra i nati nel 2009; Bianchi ha chiuso i 200 misti al nono posto assoluto (secondo tra i 2009) in 3’03”,97 e i 200 stile libero al ventitreesimo posto (3° tra i pari età).

Podio sfumato per pochi decimi di secondo, invece, alla staffetta femminile della 4 x 50 misti formata da Elena Zilli, Noemi Pietrarelli, Giulia Chiappini e Giulia Pellicano: in lotta per il bronzo fino a poche bracciate dalla fine, la squadra biancorossa ha chiuso la gara al sesto posto.

Buoni piazzamenti anche per tutti gli altri alti atleti biancorossi scesi in vasca, con positivi riscontri cronometrici: Federico Pozzi si è classificato diciassettesimo nei 100 rana e quindicesimo nei 200 rana; Giulia Chiappini ha chiuso al quattordicesimo posto sia la gara dei 100 che quella dei 200 dorso; Noemi Pietrarelli ha chiuso al dodicesimo posto i 400 stile libero. Buone prove anche per Giulia Pelicano, Alessandra Certa e Ludovica Guidotti nei 100 e nei 200 rana, e per gli stafettisti Giacomo Torre, Maria Vittoria Sallorenzo e Giulia Ghidoni.

Grazie a tutti i risultati conquistati ai Regionali per Esordienti B, la Vittorino da Feltre ha conquistato l’undicesimo posto nella classifica generale che ha messo in fila tutte le ottantacinque società partecipanti.