Nuovi fondi per la Fondazione Teatri, Giardino (Misto) “Ora fusione con la Ricci Oddi”

Intervento del consigliere comunale Michele Giardino (Gruppo Misto) in merito al nuovo stanziamento Mibact a favore della Fondazione Teatri di Piacenza.

“Investimento culturale e riconoscimento artistico sacrosanti in favore del nostro Teatro Municipale e per la Fondazione Teatri di Piacenza da parte del Ministero” scrive il consigliere Giardino sul proprio profilo Facebook.

“Lunedì prossimo si discuterà in Consiglio comunale la mia mozione per la trasformazione e la fusione per incorporazione della Galleria Ricci Oddi nella citata Fondazione, per renderla Fondazione Teatri e Musei. Sarà una cartina al tornasole importante per capire quale futuro intenda darsi la nostra città sul fronte dello sviluppo e della promozione culturale”.