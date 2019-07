Oltre 250 persone per la cena sotto le stelle alla diga del Molato

Sono state oltre 250 le persone che sul coronamento della diga del Molato hanno partecipato alla prima edizione di “Una diga stellata”, degustando piatti e vini pensati in esclusiva da Isa Mazzocchi – chef stellata della Palta di Bilegno – accompagnati da un sottofondo musicale curato da Radio Monte Carlo.

L’evento, organizzato da Giuseppe Gallesi (in arte Pippo Tendenza) in collaborazione con il Comune di Alta Val Tidone, il Consorzio di Bonifica di Piacenza e il Ristorante La Palta con la Chef Stellata Isa Mazzocchi, ha trovato il patrocinio e il supporto di numerosi sponsor istituzionali e privati. La serata è iniziata con un aperitivo in piedi, proseguita con tre portate servite a unica grande tavolata – allestita sotto ad un’illuminazione che ricordava un cielo stellato – e terminata con una degustazione di sigari toscani.

“Una serata che ha tolto il fiato. Di grande bellezza l’allestimento ma soprattutto la nostra valle. Sono orgogliosa di aver fatto parte di questo evento e ringrazio sentitamente Luciano Spigaroli e Pippo” – commenta Isa Mazzocchi.

“Abbiamo l’onore di essere i custodi della diga del Molato – ha sottolineato Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza -. Mi piace ricordare che agli inizi del 900, in otto anni, i nostri nonni hanno costruito un’opera che ha caratterizzato la vita della Val Tidone. Chi pensa e banalizza che la diga serva solo per l’agricoltura non conosce l’economia piacentina e non sa che il nostro territorio ha un indotto generato per buona parte dall’agroalimentare, settore che gira completamente attorno all’acqua. Come Consorzio e come cittadini, abbiamo il dovere morale di tutelare quest’opera e realizzarne di nuove. Questa è la nostra sfida per il futuro”

“Grazie a tutti, è stata una serata magica merito di una grande squadra” – ha continuato Giuseppe Gallesi. “Pippo è stato il nostro grande capitano, a lui il merito di un’iniziativa eccezionale, ben organizzata e di alto valore. Parte del ricavato andrà in favore dell’Hospice di Borgonovo” – ha concluso Franco Albertini, sindaco del Comune di Alta Val Tidone.