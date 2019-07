Orzorock festeggia la 22esima edizione. IL PROGRAMMA

Tutto pronto per la ventiduesima edizione di Orzorock Festival, in programma oggi 6 luglio dalle 20 e 30 fino a tarda notte. Un mix di proposte locali, molte delle quali nella scuderia parallela Orzorock Music, e altre che invece vengono da fuori Piacenza, con sonorità diverse.

Oltre al rock alternativo fortemente made in Italy infatti, si andrà a spaziare su sonorità d’oltreoceano e oltremanica, dal country al punk rock, toccando il cantautorato con influenze di bossa nova, per poi approdare all’hip hop.

Ecco il programma

Alle 20.30 si parte! Il primo ad inaugurare l’edizione XXII di Orzorock sarà Enzo Sanfilippo. Da Peschiera del Garda arriva uno dei vincitori del Premio Cultural’mente Indiependente, con atmosfere swing, bossa nova e jazz. Poi i Domergue: una delle band più promettenti e più giovani del rock piacentino, attitudini diverse guidate dalla bellissima voce di Arianna Bianchi.

Il terzo live con i Five To Ten, per loro è l’esordio nella polverosa, ma tanto amata, località Cosmo. Un power trio che al centro vede la voce di Silvia De Santis e che ci porterà live il loro Stupid Now. Il ritorno “in casa” è con loro, il Fattore Rurale, realtà targata Orzorock Music.

Nei suoni e nei testi, ci entra dentro tutto quello che è lo spicchio di pianura piacentina, tra il Po e il Trebbia.

Il quinto live è un ritorno di due artisti che vengono dal Piemonte. Sono i Cieli Neri Sopra Torino. Per loro un suono inconfondibile e unico, come unico è stato questo 2019 per loro, infatti è l’anno del loro nuovo album dal titolo “Babilonia”. Dopo i CNST invece arriva chi da quel palco, mentalmente, non si è mai spostato, i Kabirya. Come lo stesso festival, sanno di campagna, Trebbia, rock and roll. Un anno importante anche per loro, in cui hanno cambiato nome e hanno lanciato il loro “Forse è migliore”.

Si continua poi con il punk rock dei Bravi Tutti. Sono appena usciti con il nuovo ep dal titolo “È abbastanza punk rock?” e ce lo portano subito live! Il punk rock a Piacenza non è morto, anzi è vivo e vegeto. E poi ecco gli Zebra Fink: la loro storia d’amore con Orzorock vivrà un altro intensissimo capitolo.

Rime hip hop e suoni rock? Gli Still Noise! Il loro nome gira da poco, ma eccome se gira. Sono appena entrati nella scuderia Orzorock Music, tornati da Sanremo Rock, e pronti a portare il loro mix anche sui sassi del festival.

A seguire una new entry, i Vimana: Si definiscono come 4 spiriti viandanti che percorrono le strade dello stoner rock e questo ci incuriosisce molto. In chiusura altre facce da Orzorock! Gli L.A. View, con loro arriva un viaggio rock dagli anni ’90 fino ad oggi per tenere viva la notte. Il tutto guidato dalla voce di Francesca Zummo.

Musica and more!

Come sempre Orzorock non vuol dire solo live ma anche drink, food e merchandising. E allora anche quest’anno i ragazzi che sotto il sole di luglio faranno nascere dal niente un nuovo Orzorock, non lasceranno nessuno a bocca asciutta tra stand per cenare aspettando tanto rock, e birrette e cocktail fino a tarda notte.

A fianco di questi ci sarà l’immancabile merchandising del festival, per poter portare a casa un pezzo dell’edizione ventidue dell’evento più rock della provincia di Piacenza.