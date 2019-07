Nuovo ospedale, l’opinione di Confapi “L’area di Podere Cascine 5 la più idonea”

Anche la giunta di Confapi Industria Piacenza interviene sul progetto di creazione del nuovo ospedale: “la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero rappresenta per il territorio un momento importante di riflessione e approfondimento – dichiara il presidente Cristian Camisa insieme ai vicepresidenti Elisabetta Curti e Alfredo Cerciello e ai componenti di giunta Anna Paola Cavanna, Gabriele Fermi, Armando Schiavi, Dario Squeri -; riteniamo infatti che chi ha il compito di amministrare, ad ogni livello, debba assumersi la responsabilità di scelte lungimiranti, a favore del territorio, specialmente su un tema così rilevante.

Senza dubbio è necessaria un’analisi dettagliata che evidenzi con chiarezza i punti di forza e di debolezza delle sei aree candidate, in particolare sotto il profilo delle rete infrastrutturale per una migliore accessibilità da parte dell’utenza e degli operatori: l’area Podere Cascine 5 tuttavia, fra le altre, ci sembra essere quella più idonea innanzitutto per la dislocazione, dato che è all’interno della tangenziale e viene quindi incontro alle esigenze di non consumo di suolo.

Riteniamo positivo anche che l’area sia di proprietà dell’Opera Pia Alberoni, un ente che in un certo senso è di tutta la città e quindi tutela da polemiche relative a presunti interessi privati: polemiche che soprattutto in questa fase sono inutili e dannose. È evidente che parlare di un nuovo ospedale significa discutere di un investimento economico di notevole portata, ma non devono essere le cifre a spaventare e impedire riflessioni e scelte soprattutto se sono le stesse a garantire un risparmio negli anni futuri.

La mera comparazione economica non ha senso visto che si parla di aree agricole e già urbanizzate: è chiaro che queste costino di più ma non richiederanno tutti i costi accessori necessari invece a quelli agricoli.

Serve però coraggio per affrontare questa sfida e definire le scelte che produrranno nel medio termine un rinnovamento della sanità pubblica locale: siamo sicuri che il sindaco saprà adottare la scelta migliore per Piacenza”.