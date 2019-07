“Palabanca’s Got Talent”: arriva il contest della Gas Sales dedicato agli artisti

In vista del prossimo campionato di SuperLega Credem Banca che partirà ad ottobre la Gas Sales Piacenza annuncia il PalaBanca’s Got Talent, il contest dedicato a chiunque abbia un talento e voglia farlo conoscere al pubblico.

Tutti gli artisti che vogliono farsi conoscere, mettendo in risalto la propria arte, potranno inviare un video della propria esibizione: quelli che risulteranno più idonei al contesto sportivo e ai tempi a disposizione per performance saranno selezionati e avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo al PalaBanca di Piacenza durante i match di SuperLega.

Oltre alla visibilità in loco, ciascuna esibizione sarà caricata e postata sui social media della Società nei giorni se seguono l’esibizione; nei giorni precedenti, invece, verranno postati annunci di presentazione dell’artista e della sua performance. Il giorno della partita gli artisti chiamati a esibirsi sul taraflex potranno farlo durante il match, dalle 2 alle 4 volte, con esibizioni della durata massima di 1.30 minuti; sarà possibile, inoltre, esibirsi anche nelle fasi di riscaldamento degli atleti che precedono il match per chi non ha la necessità di occupare il campo da gioco.

La gara entrerà nel vivo sui social grazie ai “like” degli utenti che potranno, quindi, esprimere la propria preferenza per uno o più artisti sia durante le esibizioni al PalaBanca che nei giorni successivi all’esibizione. I voti validi saranno quelli ricevuti entro le due settimane successive alla performance. Al termine del campionato, l’esibizione che avrà ricevuto più voti riceverà in premio una maglia ufficiale da gara autografata dagli atleti della Gas Sales Piacenza.

I video delle esibizioni dovranno essere inviati via mail entro e non oltre il 30 settembre 2019 all’indirizzo info@gassalespiacenza.it. L’artista o il gruppo di artisti selezionati per esibirsi verranno contattati dagli uffici Gas Sales Piacenza per accordarsi sulla data e le modalità di esibizione.