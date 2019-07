Con paletta e coltelli “proibiti” in auto, denunciato dai carabinieri

La mattina del 3 luglio, i carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone, durante un posto di controllo lungo la strada provinciale 412 hanno fermato un 56enne nato a Piacenza ma residente in provincia di Pavia.

Hanno approfondito il controllo dell’autovettura e nell’abitacolo hanno trovato tre coltelli di genere proibito ed una paletta segnaletica con segno distintivo del Ministero dell’Interno – Polizia Stradale.

La paletta ed i coltelli sono stati subito sequestrati. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per possesso di segni distintivi in uso a corpi di polizia e per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti all’offesa.