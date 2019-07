Pallacanestro Fiorenzuola, conferma per Matteo Dias. Salutano Sprude e Yabre

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver sottoscritto il contratto per il rinnovo delle prestazioni sportive di Matteo Dias in vista della stagione 2019/2020.

Il lungo,classe 1999 nell’ultima stagione in Serie C Gold con la maglia gialloblu ha chiuso a 4,5 punti di media a partita, con una crescita personale nel corso dei mesi. Contestualmente, la società valdardese comunica di non aver rinnovato i contratti dei tesserati Kalvis Sprude e Aziz Yabre in vista della nuova stagione.

La dirigenza gialloblu “ringrazia sentitamente Kalvis e Aziz per l’impegno e la professionalità dimostrata nel corso della stagione, augurando un futuro pieno di soddisfazioni personali e sportive”.