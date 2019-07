Pallacanestro Fiorenzuola, “salta” l’acquisto di Serravalli “Verrà sostituito al meglio”

Pallacanestro Fiorenzuola con un comunicato ha reso noto che Matteo Serravalli – il cui acquisto era stato annunciato ufficialmente lo scorso 28 giugno – non farà parte del roster gialloblu per la stagione 2019/20.

“A seguito di un grave lutto familiare occorso pochi giorni dopo l’annuncio – si legge nella nota del club di Fiorenzuola – il giocatore ha preferito rimanere vicino alla propria terra natia, firmando rapidamente ed inaspettatamente con Ferrara Basket 2018”.

“Dal canto proprio – continua la nota – i dirigenti capiscono la problematica personale sorta per Matteo e gli augurano il miglior futuro personale e sportivo. La società gialloblu – spiegano i vertici del club – conscia che nella vicenda in questione non tutte le componenti a livello societario si sono comportate nel modo più fair possibile, non ha voluto in alcun modo ostacolare la decisione di Matteo”.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – conclude il comunicato – “comunica inoltre ai propri sostenitori che il giocatore verrà sostituito al meglio, con giocatori che possano portare agonismo, positività, competizione e tanta voglia di vincere”.