Pallacanestro Fiorenzuola, da Senigallia arriva la guardia Andrea Maggiotto

Con una nota sul proprio sito, Pallacanestro Fiorenzuola 1972 annunciato nella mattinata dell’1 luglio di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Maggiotto per la stagione 2019/2020.

Nato a Cento, classe 1988, Maggiotto è una guardia di 195 cm; dopo le giovanili nella Scavolini Pesaro, vince a 18 anni il Campionato di Serie C con la maglia di Fossombrone con la conseguente promozione in Serie B2. Da lì una carriera prevalentemente in Serie B, con Senigallia, Jesolo San Donà (B1), Moncalieri (Serie A Dilettanti). Proprio con la maglia di Senigallia, nel 2016/2017, Maggiotto mantiene una media di 21 punti e 7 rimbalzi a partita dimostrandosi giocatore importante per la Serie B.

Nell’ultima stagione, sempre in terra marchigiana, il neo – acquisto del Fiorenzuola ha mantenuto una media di 13,4 punti a partita. “Si tratta di un grande innesto in casa Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – commentano i vertici della società – che dopo l’annuncio di Seravalli della scorsa settimana mette nel motore un altro colpo da 90”.

foto: PallacanestroFiorenzuola1972.it