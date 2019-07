Parte al velodromo di Fiorenzuola il campionato regionale dell’Omnium

Il Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) è pronto ad ospitare i campionati regionali emiliano romagnoli dell’omnium per le categorie Esordienti e Allievi (uomini e donne): martedì e mercoledì (9 e 10 luglio) infatti si terranno due giornate di gare nelle quali verranno assegnate le maglie giallorosse della disciplina più completa del ciclismo su pista, che fa anche parte del programma olimpico.

Si parte martedì (“Memorial Attilio Pavesi”) con la gara dedicata alle donne: dalle 18 si sfideranno le Esordienti e le Allieve in omnium su quattro prove: scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti finale. Mercoledì (Gran Premio Pavinord) sarà invece il turno delle gare maschili: anche in questo caso inizio gare alle 18 e omnium su quattro prove (le stesse del giorno precedente), a cui si aggiungono una corsa a punti per Esordienti e una per Allievi che sono aperte anche agli extra regionali.

In caso di maltempo nella giornata di domani, le gare femminili verranno rinviate a mercoledì, con il programma che verrà eventualmente adeguato a seconda delle esigenze. Aggiornamenti e risultati saranno disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.it.