Parte la stagione del nuovo Piace “Più forti dello scorso anno”. Torna Daniele Cacia

Parte la nuova stagione del Piacenza, che mercoledì si è radunato allo stadio Garilli prima del viaggio in direzione Salsomaggiore, sede del ritiro.

Un gruppo rinnovato, con l’inserimento di alcuni giovani, e non ancora al completo visto che in casa biancorossa sono giorni caldi per quanto riguarda il mercato: il colpo grosso (dovrebbe chiudersi tutto nel week end) è il ritorno di Daniele Cacia, di fatto ufficializzato dalla dirigenza. Si lavora anche per un’altra punta che dovrà affiancarlo (il nome sui taccuini è quello di Manuel Nocciolini di proprietà del Parma) e per altri innesti, in particolare in difesa.

Una squadra chiamata a ripetere tutto quanto di buono fatto nella scorsa stagione, con la promozione in B sfumata per due volte ad un passo dal traguardo. Non ha dubbi il presidente onorario Stefano Gatti, presente insieme al fratello Marco e al componente del cda Mario Chitti: “Sono convinto di essere più forte dell’anno scorso, la squadra è molto competitiva. Voto al mercato? Nove, dal nove al dieci, si sono centrati gli obiettivi anche se poi a parlare sarà il campo come sempre”.

“Penso che alla fine verrà formata una squadra importante in grado di disputare un bellissimo campionato – fa eco il ds Luca Matteassi -. Arriveranno tre under e sicuramente due attaccanti, uno è Daniele (Cacia, ndr) che arriverà nel week end. Nocciolini è uno dei calciatori sulla nostra lista, vedremo chi indosserà la maglia in attacco di fianco a Daniele”.

Gli acquisti finora conclusi – vedi in particolare il trequartista Luca Cattaneo e il playmaker Manuel Giandonato – vanno a delineare un passaggio al 4-3-1-2, con un centrocampo più tecnico e votato al palleggio: “L’impostazione è diversa – conferma mister Arnaldo Franzini – l’anno scorso avevamo le ali, giocatori rapidi e veloci, quest’anno il discorso del possesso palla dovrà essere diverso e più continuativo, speriamo con gli stessi risultati ottenuti nell’ultima stagione. Un modulo che mette fuorigioco Sestu? Assolutamente no, è un giocatore fondamentale e lo sarà anche quest’anno”.

“Abbiamo deciso di inserire qualche giovane in più rispetto allo scorso anno – prosegue il tecnico – mantenendo però inalterato il discorso qualità. Il debutto in Coppa Italia spostato un po’ in avanti (turno eliminatorio il 4 agosto, ndr) ci farà bene e ci permetterà di lavorare in maniera corretta e senza fretta; sarà una fase importantissima riuscire a lavorare il più possibile e con meno infortuni possibili”.

ELENCO CONVOCATI

Giocatore Anno Ruolo FUMAGALLI ERMANNO 1982 Portiere ANSALDI FILIPPO* 2002 Portiere RICCARDI GIACOMO* 2002 Portiere PERGREFFI ANTONIO 1988 Difensore SILVA JACOPO 1991 Difensore ZAPPELLA DAVIDE 1998 Difensore NARDINI LORENZO* 2002 Difensore D’AQUINO FILIPPO* 2001 Difensore CONFALONIERI SIMONE* 2001 Difensore DELLA LATTA SIMONE 1993 Centrocampista MAROTTA MATTEO 1989 Centrocampista NICCO GIANLUCA 1988 Centrocampista CATTANEO LUCA 1989 Centrocampista BOLIS THOMAS 1998 Centrocampista GIANDONATO MANUEL 1991 Centrocampista SCOTTI MARCO* 2001 Centrocampista AGGUGINI ALESSANDRO* 2001 Centrocampista CASALI DAVIDE* 2002 Centrocampista DI MOLFETTA DAVIDE 1996 Attaccante SESTU ALESSIO 1983 Attaccante SYLLA CHEIKH YOUSSOUP 1998 Attaccante LA MESTA DAVIDE* 2000 Attaccante SIANO MATTEO* 2002 Attaccante ROSSI CHRISTIAN* 2001 Attaccante

*Aggregati dal Settore Giovanile

STAFF TECNICO

FRANZINI ARNALDO Allenatore LUSSARDI ANDREA Allenatore in 2^ GIORDANI PAOLO Preparatore Atletico FERRARI MASSIMO Preparatore Portieri TIZZONI SIMONE Strenght & Rehab Trainer



STAFF SANITARIO