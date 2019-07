Piace, al via la campagna abbonamenti. Pighi “Mi aspetto 3mila tessere”

Presentata al Garilli la campagna abbonamenti 2019-2020 del Piacenza Calcio alla presenza del vicepresidente Roberto Pighi e del direttore generale Marco Scianò.

E’ stata anche l’occasione anche per fare il punto sui lavori di ristrutturazione dello stadio: entro il 25 agosto saranno infatti sostituiti ed installati nuovi seggiolini, in tutto 11mila e 500 tra tribuna e distinti (se ne aggiungeranno altri 1500 in curva per la stagione 2020-21); subiranno un restyling anche le panchine, il tunnel, gli spogliatoi, l’impianto audio e il bar.

“L’ambizione è grande – ha commentato Pighi – vogliamo creare uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Per la prossima stagione mi aspetto 3mila abbonati e una presenza media di 3mila 500 persone“. La campagna partirà dal 22 al 31 luglio con la fase di prelazione riservata esclusivamente ai vecchi abbonati: per i 1600 fedelissimi della passata stagione sarà possibile ottenere il rinnovo presso le biglietterie del Garilli. Dal primo agosto si parte poi con la vendita libera, tra le novità di quest’anno anche un abbonamento a prezzo ridotto nei distinti, pari a 50 euro, per studenti universitari e delle scuole superiori e uno a 10 euro – valido in tutti i settori – per gli under 14.

Non solo campagna abbonamenti, Pighi ai microfoni dei cronisti è ritornato anche sulla composizione dei gironi decisa ieri dal consiglio direttivo della Lega Pro. “Un girone bellissimo – le sue parole – anche se dispendioso, anche sotto il profilo economico, per le tante trasferte che ci attendono in tutta Italia. Di contro, visto i tanti derby che giocheremo, contiamo di aumentare gli incassi da botteghino rispetto alla stagione passata. Ci sono tanti concorrenti per la promozione come Padova, Triestina, Vicenza, Sambenedettese; se pensiamo ad esempio al girone A, dove c’è solo la corazzata Monza, il nostro è un raggruppamento molto più competitivo”.

Poi una battuta sul mercato, infiammatosi in queste ore con il ritorno in biancorosso di Daniele Cacia, che verrà presentato alla stampa domani. “L’acquisto di Cacia sarà la punta della campagna acquisti – ha commentato – non è pensabile infatti andare avanti con colpi di questo livello, altrimenti non si hanno più i soldi per vivere. Questo non vuol dire che la squadra non verrà rafforzata: in questo senso, la notte scorsa ci sono stati tanti incontri telefonici, dove con il direttore Matteassi e la dirigenza abbiamo deciso di concerto le prossime mosse”.

CALCIOMERCATO, VIA CORSINELLI ARRIVA NANNINI – Porte aperte in casa Piacenza Calcio. Nella mattinata del 18 luglio, i biancorossi hanno comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020, il terzino sinistro Cosimo Nannini. Fa il percorso inverso il centrocampista Francesco Corsinelli, che da oggi lascia il Piacenza per unirsi alla società pugliese.

LISTINO PREZZI ABBONAMENTI PIACENZA CALCIO STAGIONE 2019/20

Questi i prezzi per i tifosi che eserciteranno il diritto di prelazione:

– SETTORE DISTINTI: Intero 100€

– SETTORE RETTILINEO: Intero 100€

– TRIBUNA LATERALE: Intero 160€ – Ridotto 140€

– TRIBUNA SEMICENTRALE: Intero 200€ – Ridotto 180€

– TRIBUNA CENTRALE: Intero 370€

– STUDENTI UNIVERSITARI E SUPERIORI: Settore Distinti prezzo fisso 50€

– UNDER 14 (14 anni non ancora compiuti): 10€ in tutti i settori

Questi i prezzi per i nuovi abbonamenti:

– SETTORE DISTINTI: Intero 120€

– SETTORE RETTILINEO: Intero 120€

– TRIBUNA LATERALE: Intero 170€ – Ridotto 150€

– TRIBUNA SEMICENTRALE: Intero 270€ – Ridotto 240€

– TRIBUNA CENTRALE: Intero 420€ – Ridotto 400€

– STUDENTI UNIVERSITARI E SUPERIORI: Settore Distinti prezzo fisso 50€

– UNDER 14 (14 anni non ancora compiuti): 10€ in tutti i settori

Il prezzo ridotto, ove previsto, è riservato a donne, under 18 (18 anni non ancora compiuti) e tifosi over 65 (65 anni compiuti). Riduzioni previste per gli invalidi.