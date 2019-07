Piace: esordio in trasferta con l’Arzignano, poi subito derby con il Modena CALENDARIO

Esordio in trasferta contro l’Arzignano (25 agosto), poi subito derby in casa con il Modena (1 settembre) e nuova trasferta a Trieste (8 settembre).

Questo l’inizio per il Piacenza nel nuovo campionato di Serie C: i calendari sono stati svelati nel pomeriggio di giovedì nel corso di un evento ospitato dal Salone d’Onore del Coni a Roma.

Dalla quinta alla settima giornata per i biancorossi altre sfide contro squadre emiliano romagnole, nell’ordine Cesena in trasferta e Ravenna e Carpi in casa, all’ottava trasferta contro la Sambenettese; alla nona arriva al Garilli il Vicenza, alla dodicesima il Padova, mentre il derby con la Reggiana è in calendario alla 17esima giornata (1 dicembre). Chiusura contro Rimini e Sutirol.

Questa la prima giornata del Girone B

AJ Fano – Sambenedettese

Arzignano Valchiampo-Piacenza

Carpi-Cesena

Fermana-Ravenna

Modenna-L.R. Vicenza

Reggio Audace-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Virtus Vecomp Verona-Padova

Vis Pesaro-Sudtirol

Il Piacenza è inserito nel girone B, che vedrà le sfide contro diversi avversari di livello a caccia della promozione: dalle neoretrocesse dalla B Padova e Carpi, alla Triestina, al Vicenza, passando per i derby con Modena, Reggio Audace (ex Reggiana) e Cesena.

GHIRELLI “CAMPIONATO ALL’INSEGNA DELLE REGOLE “- “Sarà un campionato di grande qualità e all’insegna delle regole. La svolta è partita. Un esempio tangibile sono i calendari di C un mese prima dell’inizio del campionato”. Queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, prima di premere il pulsante che ha dato il via ai calendari del campionato Serie C, presso il Salone d’onore del CONI a Roma.

DATE E ORARI – Il campionato, lo ricordiamo, prenderà il via il 25 agosto per concludersi il 26 aprile 2020. Sono previste due soste, il 29 dicembre e il 5 gennaio, e quattro turni infrasettimanali. Si tornerà a giocare a giorni e orari fissi: come spiegato dal presidente della Lega Pro Ghirelli le partite si giocheranno di domenica, alle 15 e alle 17.30, con tre anticipi il sabato sera (uno per girone) e il posticipo Rai.