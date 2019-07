Piace verso il raduno, ufficiale l’acquisto di Giandonato. Bertoncini alla Reggina

Prosegue in vista della prossima stagione il profondo rinnovamento del Piacenza, che si radunerà mercoledì prima della partenza per il ritiro di Salsomaggiore.

La società biancorossa ha ufficializzato l’acquisto dalla Fermana del talentuoso centrocampista Manuel Giandonato. Classe ’91, Giandonato è cresciuto nelle giovanili della Juventus, formazione con cui ha esordito in serie A, vestendo le maglie di Lecce (sempre in Serie A), di Vicenza, Cesena, Juve Stabia e Virtus Lanciano in B, e Salernitana, Catanzaro, Padova e Livorno (con la vittoria del campionato) in C. Per lui anche la maglia azzurra con le selezioni giovanili, fino all’under 21. Nell’ultima stagione con i colori della Fermana ha collezionato 31 partite realizzando tre reti.

Diventa ufficiale anche il passaggio alla Reggina del difensore Davide Bertoncini, che si lega al club amaranto con un contratto biennale.

Foto da www.fermanafc.com