Piace, vicino il prestito del giovane difensore Hamza El Kaouakibi

Il Piacenza vicino a un nuovo innesto in difesa: secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com in biancorosso arriverà in prestito Hamza El Kaouakibi, difensore italo-marocchino classe 1998 di proprietà del Bologna.

Fisico possente (supera il metro e 90 di altezza), cresciuto nelle giovanili rossoblu e in grado di giocare sia da centrale di difesa che da esterno, è reduce da una buona stagione con la maglia della Pistoiese con 30 presenze e 3 gol.

Foto da www.uspistoiese1921.it