Per il Piacenza Baseball partita della verità a Parma

Il Piacenza cerca di respingere l’abitudine ai pareggi inseguendo il risultato pieno nel derby di domenica a Parma contro lo Junior.

Negli ultimi turni i pareggi, quattro consecutivi, hanno contribuito a rinsaldare la classifica dei biancorossi e oltretutto hanno rappresentato risultati di risalto in quanto tutti ottenuti contro avversarie di alta classifica; ma a questo punto della stagione non possono più bastare se si vuole compiere il salto di qualità. Con due turni da giocare e ben tre doppi incontri da recuperare, la matematica riserva ancora ampie chance alla squadra di Nieves a patto che si riescano a portare a casa risultati pieni.

Se si eccettua il recupero contro Codogno, i restanti impegni che attendono i piacentini sono sulla carta abbordabili, pur se non scontati. Troppe volte i risultati del campo hanno stravolto i pronostici, ma è pur vero che d’ora in avanti il Piacenza se la dovrà vedere, in casa e fuori, solo con lo Junior, terz’ultimo, e Fossano, penultimo. A preoccupare potrebbe essere la carica agonistica di queste squadre che tecnicamente non eccellono ma sono letteralmente con l’acqua alla gola e a serio rischio play-out.

Il derby con lo Junior mette Piacenza ad un bivio: vincendo ci si avvierebbe ad un finale di stagione ricco di stimoli ed opportunità, viceversa ci accontenterebbe di un epilogo tranquillo volto ad ottenere nel più breve tempo possibile quella manciata di punti che garantirebbe la permanenza in B. Con una classifica molto corta non può essere altrimenti ed il momento è di quelli che possono segnare un’intera stagione.

LE ALTRE PARTITE – Se si eccettua lo scontro al vertice Codogno-Poviglio, con i lombardi ad un passo dalla certezza matematica di primato e play-off, la giornata propone solo interessanti testa-coda. Milano difende il secondo posto contro il fanalino Avigliana mentre Fossano chiede punti vitali ad una Crocetta in piena corsa play-off.

CLASSIFICA – Codogno 850 (20-17-3), Milano 591 (22-13-9), Poviglio e Crocetta 550 (20-11-9), Piacenza 500 (18-9-9), Junior 381 (21-8-13), Fossano 300 (20-6-14), Avigliana 286 (21-6-15).