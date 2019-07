Piacenza Baseball, prosegue la rincorsa playoff: domenica arriva il Fossano

Un Piacenza Baseball corroborato dal doppio successo nel derby con lo Junior Parma riceve domenica 28 luglio la visita del Fossano (gara 1 alle 11 – gara 2 alle 15,30).

Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti ma per obiettivi diametralmente opposti: i biancorossi, raggiunta la terza posizione, non nascondono le loro mire play-off e hanno nel mirino la seconda piazza occupata al momento dal Milano; inarrivabile, invece, la capolista Codogno che ha ormai acquisito matematicamente il diritto a giocarsi la promozione in post-season. Il Fossano, viceversa, è penultimo con una disperata fame di punti.

Sulla carta la sfida sorride ampiamente ai padroni di casa, ma analizzando lo score dei piemontesi ci si può accorgere come nell’ultimo periodo abbiano impresso un’accelerazione alla loro marcia. Da neopromossi il loro approccio con la serie B non è stato facile e le sole 4 vittorie ottenute nelle prime 16 partite sembravano condannare il Fossano ad un mesto epilogo stagionale. Nell’ultimo mese però i cuneesi hanno saputo riprendersi, mettendosi alle spalle l’Avigliana e tenendo al contempo sotto tiro lo Junior. Tre successi nelle ultime sei uscite sembrano aver rivitalizzato un Fossano che quindi non dovrà essere assolutamente sottovalutato.

La trasferta dell’andata in Piemonte si concluse con un nulla di fatto, causa maltempo, e quindi non esistono precedenti stagionali; anzi, Piacenza e Fossano potrebbero in seguito ritrovarsi di fronte nel caso in cui la situazione di classifica rendesse necessario il recupero. Del resto il percorso che potrebbe condurre Piacenza ai play-off passa attraverso scontri per la maggior parte contro squadre di fondo classifica. Dopo Fossano infatti, sempre al De Benedetti, sarà la volta del recupero contro lo Junior in programma domenica 4 agosto. Occasioni importanti, abbordabili, ma proprio per questo da non prendere sottogamba.

ALTRE PARTITE: A Parma la Crocetta cerca l’impresa contro la capolista Codogno per non spegnare le sue velleità di play-off, mentre tra Avigliana e Junior sono in palio punti fondamentali in chiave play-out. Infine Milano difende la seconda piazza contro un Poviglio in dichiarata crisi, anche se la speranza, in casa Piacenza, è che i reggiani possano trovare un insperato guizzo d’orgoglio.

CLASSIFICA: Codogno 864 (22-19-3), Milano 625 (24-15-9), Piacenza 550 (20-11-9), Crocetta 545 ( 22-12-10), Poviglio 500 (22-11-11), Junior 348 (23-8-15), Fossano 318 (22-7-15), Avigliana 261 (23-6-17).