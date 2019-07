A Piacenza i centri di raccolta rifiuti ora aperti anche alla domenica

Novità per i cittadini che approfittano delle giornate festive per sgomberare casa: a partire da domenica 7 luglio anche i Centri di Raccolta di via Pastore e di via XXIV Maggio resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 12. Questi nuovi orari di apertura alla domenica si aggiungono a quelli già in vigore presso il Centro di Strada Valnure.

I Centri di raccolta sono aree presidiate, dove è possibile conferire rifiuti e materiali recuperabili (carta, cartone, plastica, vetro, legno, sfalci e potature, ferro, ecc), rifiuti pericolosi da avviare ad appositi sistemi di smaltimento (pile, farmaci scaduti, batterie per auto ecc.), rifiuti ingombranti (vecchi mobili, materassi ecc.) e rifiuti elettronici (frigoriferi, computer, condizionatori, tv, ecc.).

Tali strutture rappresentano uno strumento gratuito al servizio della cittadinanza, che consente agli utenti del Comune un più agevole conferimento di materiali, per contribuire in maniera sensibile allo sviluppo della raccolta differenziata. Ecco quindi gli orari estivi aggiornati di apertura dei Centri di Raccolta del Comune di Piacenza:

Centro di raccolta di Via Pastore

dal Lunedì al Sabato 8:00 -12:30

Domenica 9:00 – 12:00

Centro di raccolta di Via XXIV Maggio

dal Lunedì al Sabato 08:00-13:00 15:30 -19:30

Domenica 9:00 – 12:00

Centro di raccolta di Strada Valnure

dal Lunedì al Sabato 08:00 -13:00 15:30 -19:30

Domenica 9:00 – 12:00