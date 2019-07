A Piacenza gli Airbnb non “sfondano”, solo 5 comuni sopra la media nazionale di alloggi affittabili

Qual è il Comune con più Airbnb nella nostra provincia? Zerba, secondo quanto rileva un’indagine de “Il Sole 24 Ore“, in cui si stima ci siano 36,36 alloggi affittabili ogni mille abitazioni.

Continuando a scorrere i dati, si nota però che, in generale, il famoso servizio online per affittare camere sul nostro territorio non è ancora molto usato. Sono infatti, oltre a Zerba, solo quattro i Comuni che nel piacentino superano la media nazionale di 15,93 alloggi in affitto su Airbnb ogni mille abitazioni. Si tratta di Vernasca (22,95); Gazzola (33, 37); Piozzano (19,42) ed Alta Val Tidone (16,22).

Ultimo della classe in questa particolare classifica è il Comune di Rottofreno, con 0,19 alloggi ogni mille abitazioni. Nel Comune di Piacenza, invece, il dato parla di 2,48 Airbnb ogni mille abitanti.

L’indagine de “il Sole 24 Ore” mette in rapporto i dati assoluti – aggiornati a giugno 2019 – relativi agli alloggi affittabili su Airbnb in Italia, forniti da Vincenzo Patruno di onData, associazione che lavora per diffondere la cultura della trasparenza e degli open data, con il bilancio demografico 2018 realizzato da Istat, ottenuto sommando su base comunale sia le famiglie che le convivenze.

In questo senso i dati relativi ai comuni piacentini con incidenza più alta di Airbnb sono evidentemente da prendere con le molle, visto che appartengono prevalentemente al territorio montano, scarsamente popolato. Il ragionamento di fondo – spiega il quotidiano economico – è che ad ogni famiglia corrisponda un’abitazione e quindi, mettendo in relazione il numero di alloggi affittabili sulla piattaforma con quelli in cui sicuramente vivono delle persone, è possibile calcolare quanti appartamenti siano disponibili su Airbnb ogni mille case abitate da una famiglia.

Ovviamente, è un’ardita approssimazione – evidenzia infine “Il Sole 24 Ore”- , che non tiene conto di chi ha un domicilio diverso dalla residenza, né degli alloggi sfitti. Ma consente di dare una stima del fenomeno, rappresentato sulla mappa che apre questo pezzo.

