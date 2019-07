Piacenza ko a Crema nel test con la Pergolettese (3-1)

Dopo il poker calato nel test di Salsomaggiore contro una selezione dilettanti, il Piacenza va ko nella prima vera amichevole stagionale. A Crema contro la Pergolettese, neopromossa in Serie C, la squadra di Franzini cede 3-1: passati subito in vantaggio, i biancorossi hanno subìto il ritorno dei padroni di casa, che hanno ribaltato la sfida nel primo tempo per poi siglare la terza rete nella ripresa.

Tra le fila del Piacenza subito in campo in difesa l’ultimo arrivato El Kaouakibi, in avanti spazio a Cattaneo come trequartista con Sestu a supporto di Cacia. Proprio Sestu sblocca la gara dopo solo due minuti di gioco per un avvio tutto di marca piacentina; la Pergolettese ha l’occasione per pareggiare dal dischetto al 24′, ma Del Favero para la conclusione dell’ex Franchi. Nel finale di frazione i lombardi nel giro di nemmeno cinque minuti ribaltano la contesa: prima Bortoluz pareggia al 37′, poi al 41′ una gran conclusione di Russo non lascia scampo al portiere biancorosso: 2-1.

Primi cambi nella ripresa, il Piacenza colpisce una traversa con Sylla ma a metà tempo in contropiede arriva la terza rete della Pergolettese con Canessa. Ora i biancorossi torneranno al lavoro: domenica prossima 4 agosto si farà già sul serio per la sfida di Coppa Italia con la Viterbese. (foto piacenzacalcio.it)

Le formazioni in avvio

Pergolettese: Rombolo, Russo, Girgi, Poledri, Brero, Bakayoko, Muchetti, Ferrari, Bortoluz, Franchi, Faini. A disposizione: Ghidotti, Mazzei, Villa, Lucenti, Panatti, Rao, Roma, Manzoni, Canessa, Malcore, Scarpelli. All. Contini.

Piacenza: Del Favero, El Kaouakibi, Zappella, Della Latta, Giandonato, Pergreffi, Sestu, Nicco, Cacia, Cattaneo, Marotta. A disposizione: Fumagalli, Silva, Nannini, Bolis, Sylla, La Mesta, Scotti, Siano, Aggugini, D’Aquino, Ansaldi, Confalonieri. All. Franzini.

Arbitro: Sig. Colombo (sez. Como), assistenti: Sig. Donato (sez. Milano), Sig. Moroni (sez. Treviglio).