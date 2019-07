Piacenza, arriva in prestito il terzino destro Davide Zappella

Primo colpo di mercato per il Piacenza in vista della prossima stagione di Serie C.

La società biancorossa con una nota comunica l’arrivo a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del terzino destro classe ’98 Davide Zappella.

Il neo-biancorosso è di proprietà dell’Empoli ma nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Arezzo.